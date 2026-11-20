Punjab Weather: मौसम विभाग ने धुंध को लेकर यलो अलर्ट किया जारी; AQI में सुधार से मिली लोगों को राहत
माैसम विभाग ने आज पंजाब में धुंध को लेकर यलो अलर्ट जारी कर दिया है। ये अलर्ट राज्य में तीन दिन तक रहेगा। वहीं AQI हल्का सुधार देखने को मिलेगा।
HighLights
पंजाब में धुंध को लेकर मौसम विभाग का यलो अलर्ट।
राज्य में प्रदूषण स्तर में हल्की कमी, खन्ना में AQI अधिक।
तापमान में कोई खास बदलाव नहीं, सामान्य स्थिति बरकरार।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में आज धुंध का असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने राज्य में धुंध को लेकर यलो अलर्ट जारी कर दिया है। जिसका असर आज और आने वाले दो दिन और रहने का अनुमान है। तापमान में फिलहाल कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और आने वाले दिन भी ये ऐसा ही रहेगा।
इसी बीच प्रदूषण का स्तर हल्का कम हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की तरफ से वीरवार जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में सबसे बुरेहाल खन्ना में हैं। पूरे राज्य में से खन्ना एक मात्र शहर है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 200 से ऊपर है। अन्य राज्यों में AQI 100 से 200 के बीच और रूपनगर में ये सामान्य स्थिति में दर्ज किया गया है।
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शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स
|शहर
|AQI
|अमृतसर
|152
|बठिंडा
|178
|जालंधर
|130
|खन्ना
|255
|लुधियाना
|176
|मंडी गोबिंदगढ़
|146
|पटियाला
|120
|रूपनगर
|42
आज 5 जिलों में धुंध को लेकर यलो अलर्ट जारी
मौसम विभाग द्वारा जारी जानकारी के अनुसार आज और उसके आगे के दिनों की जिलेवार कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है।
- 20 नवंबर 2026:अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर और रूपनगर जिलों में एकाध स्थानों पर घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
- 21 नवंबर 2026: पठानकोट, अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, रूपनगर, मोहाली, फाजिल्का, मुक्तसर, बठिंडा और मानसा जिलों में एकाध स्थानों पर घने कोहरे का यलो अलर्ट रहेगा।
- 22 नवंबर 2026: ठानकोट, अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, रूपनगर, मोहाली, फाजिल्का, मुक्तसर, बठिंडा और मानसा जिलों में एकाध स्थानों पर घने कोहरे का यलो अलर्ट रहेगा।
- 23 नवंबर 2026: इस दिन पूरे पंजाब में कोई चेतावनी (नो अलर्ट) नहीं है और मौसम सामान्य रहने की संभावना है।
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तापमान सामान्य हुआ रिकॉर्ड
मौसम केंद्र द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, पंजाब में औसत अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है और यह सामान्य के आसपास ही दर्ज किया गया है। राज्य में सबसे अधिक अधिकतम तापमान बठिंडा (एयरपोर्ट) में 30.7 डिग्री दर्ज किया गया।
इसके अलावा, अमृतसर में 26.8 डिग्री, लुधियाना में 26.8 डिग्री, पटियाला में 28.4 डिग्री, पठानकोट में 24.8 डिग्री, चंडीगढ़ में 27.9 डिग्री, गुरदासपुर में 26.4 डिग्री, फिरोजपुर में 28.1 डिग्री, होशियारपुर (सलेरन) में 27.2 डिग्री, मोहाली में 27.5 डिग्री, संगरूर में 27.2 डिग्री, तरनतारन में 28.3 डिग्री और फतेहगढ़ साहिब में 27.7 डिग्री तापमान रहा।
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