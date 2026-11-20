डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में आज धुंध का असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने राज्य में धुंध को लेकर यलो अलर्ट जारी कर दिया है। जिसका असर आज और आने वाले दो दिन और रहने का अनुमान है। तापमान में फिलहाल कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और आने वाले दिन भी ये ऐसा ही रहेगा।

इसी बीच प्रदूषण का स्तर हल्का कम हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की तरफ से वीरवार जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में सबसे बुरेहाल खन्ना में हैं। पूरे राज्य में से खन्ना एक मात्र शहर है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 200 से ऊपर है। अन्य राज्यों में AQI 100 से 200 के बीच और रूपनगर में ये सामान्य स्थिति में दर्ज किया गया है।

तापमान सामान्य हुआ रिकॉर्ड

मौसम केंद्र द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, पंजाब में औसत अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है और यह सामान्य के आसपास ही दर्ज किया गया है। राज्य में सबसे अधिक अधिकतम तापमान बठिंडा (एयरपोर्ट) में 30.7 डिग्री दर्ज किया गया।