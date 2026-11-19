खन्ना जीएसटी अतिरिक्त (प्रति क्विंटल) राइसब्रान (खाद्य) (प्रति प्वाइंट) 220

खन्ना जीएसटी अतिरिक्त (प्रति क्विंटल) राइसब्रान (अखाद्य) 218

खन्ना जीएसटी अतिरिक्त (प्रति क्विंटल) खल सरसों 4000

खन्ना डीओसी राइसब्रान बैच सफेद 2000

खन्ना डीओसी राइसब्रान लाल X

खन्ना डीओसी कंटीन्यूअस 2000

खन्ना प्रति टन सरसों 33000

खन्ना प्रति टन सूरजमुखी 30000

खन्ना अनाज गेहूं 2880/2900

खन्ना अनाज आटा (50 किलो) 1620/1625

खन्ना अनाज मैदा 1690/1775

खन्ना अनाज चोकर (45 किग्रा) 1280

खन्ना अनाज चोकर (30 किग्रा) 900

खन्ना अनाज सूजी (50 किलो) 1740/1750

खन्ना अनाज मक्की बिहार 3200/3220

लुधियाना दाल-दलहन राजमां चित्रा 12000/15500

लुधियाना दाल-दलहन अरहर दाल 13500/14600

लुधियाना दाल-दलहन उड़द साबुत 11900/13000

लुधियाना दाल-दलहन उड़द धोया 12100/12600

लुधियाना दाल-दलहन छिलका 11800/13200

लुधियाना दाल-दलहन दाल मसूर 7500/11500

लुधियाना दाल-दलहन चनादाल 9200/9500

लुधियाना दाल-दलहन एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा.) 3600

लुधियाना दाल-दलहन काबली चना 9000/13200

लुधियाना दाल-दलहन मूंग साबुत 9600/11000

लुधियाना दाल-दलहन मूंग धोया 10500/12800

लुधियाना चावल डीबी सेला 9600/9700

लुधियाना चावल शरबती स्टीम 7400/7600

लुधियाना चावल चावल 1121 सेला 10200/10300

लुधियाना तेल बिनौला 16100

लुधियाना तेल चावल तेल 14300

लुधियाना तेल सरसों 19300/20000

लुधियाना खल सरसों 3850/3950

लुधियाना खल बिनौला 4600/4700

लुधियाना डीओसी मूंगफली 36500

लुधियाना किराना जीरा 29300/34700

लुधियाना किराना धनिया 19000/22000

लुधियाना किराना हल्दी 24800/28600

लुधियाना किराना केसर (प्रति ग्राम कश्मीरी) 225/230

अमृतसर चावल बासमती (1121 नं.) स्टीम 11500/11600

अमृतसर चावल बासमती (1121 नं.) सेला 10200/10400

अमृतसर चावल शरबती सेला 6500/6700

अमृतसर चावल शरबती स्टीम 7500/7600

अमृतसर चावल चावल (1509) सेला 8300/8400

अमृतसर धान शरबती 3500/3600

अमृतसर धान बासमती 1121 धान 5800/5900

अमृतसर धान धान (1509) 4400/4500

अमृतसर चावल पीआर-11 चावल 6700/6800

अमृतसर दाल-दलहन देशी चना 8700/8900

अमृतसर दाल-दलहन चनादाल 9200/9500

अमृतसर गुड़ (क्विं.) लड्डू मंगलौर X

अमृतसर गुड़ (क्विं.) देशी पंजाब 5700/5800

अमृतसर गुड़ व चीनी शक्कर देशी 5550/5600

अमृतसर गुड़ व चीनी बूरा खांड 5500/5550

जालंधर अनाज गेहूं दड़ा 2935/2945

जालंधर चावल परमल कच्चा 4000/4100

जालंधर चावल परमल सेला 3900/4000

जालंधर अनाज मक्की बिहार 3200/3250

जालंधर अनाज मक्की एमपी 3100/3150

जालंधर दाल-दलहन दाल उड़द छिलका 11800/13200

जालंधर दाल-दलहन चना देशी छना 8925/9025

जालंधर दाल-दलहन दाल चना 9250/9450

जालंधर दाल-दलहन काबली चना 9900/14000

जालंधर दाल-दलहन राजमां चित्रा पुणे 11700/13500

जालंधर दाल-दलहन राजमां चित्रा चीन 14300/14900

जालंधर दाल-दलहन राजमां चित्रा शर्मिली 10300/10600

जालंधर किराना जीरा 28800/33100

जालंधर किराना धनिया 18000/23000

जालंधर किराना लालमिर्च गुन्टूर-(334 नं.) 17500/18500

जालंधर किराना लालमिर्च तेजा 26000/29800

जालंधर किराना हल्दी इरोड गट्ठा 24100/24200

जालंधर किराना हल्दी निजामाबाद 26000/28100

जालंधर मेवा (किलो) काजू (320 नं.) 1020/1040

जालंधर मेवा (किलो) काजू (210 नं.) 1080/1120

जालंधर मेवा (किलो) काजू (240 नं.) 1050/1060

जालंधर मेवा (किलो) काजू (180 नं.) 1170/1180

जालंधर मेवा (किलो) मखाना 825/1300

जालंधर मेवा (किलो) गोला 43000/48000

बठिंडा रुई (प्रति मन) जे-34 पंजाब 6600/6630

बठिंडा रुई (प्रति मन) जे-34 हरियाणा 6580/6600

बठिंडा रुई (प्रति मन) जे-34 राजस्थान 6600/6630

बठिंडा रुई (प्रति मन) बिनौला 4500/4700

बठिंडा रुई (प्रति मन) नरमा कपास 8600/9000

बठिंडा खल (प्रति क्विं.) बिनौला 4500/4550

बठिंडा खल (प्रति क्विं.) सरसों खल 3950/4000

बठिंडा चोकर गेहूं चोकर (29 किलो) 720