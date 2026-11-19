दस दिन में सोना-चांदी धड़ाम: 11 हजार सस्ता हुआ गोल्ड, 28 हजार गिरा सिल्वर; शादी के सीजन में खरीदारों को राहत
शादी और त्योहारी सीजन खत्म होते ही बीते दस दिनों में सोना 11 हजार और चांदी 28 हजार रुपये सस्ती ...और पढ़ें
HighLights
त्योहारों के बाद सोने की कीमत में 11 हजार रुपये की गिरावट।
चांदी के दाम 28 हजार रुपये प्रति किलो तक कम हुए।
शादी के सीजन में ग्राहकों को खरीदारी का बेहतर अवसर।
मुनीश शर्मा, लुधियाना। फेस्टिवल सीजन समाप्त होते ही सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट का दौर शुरू हो गया है। बीते दस दिनों के दौरान सोने के भाव में करीब 11 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमत में करीब 28 हजार रुपये प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई है। लगातार बढ़ती कीमतों के बीच त्योहारी सीजन में खरीदारी करने वाले ग्राहकों के बाद अब बाजार में आई इस नरमी से ज्वेलरी खरीदने की योजना बना रहे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।
खासकर शादी-विवाह के आगामी सीजन को देखते हुए सराफा बाजार में एक बार फिर ग्राहकों की सक्रियता बढ़ने के आसार हैं। लुधियाना ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रधान आनंद सिकरी के अनुसार दिवाली के दौरान 24 कैरेट सोने की कीमत करीब 1 लाख 45 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम थी, जो अब घटकर करीब 1 लाख 34 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई है।
इसी तरह दिवाली के दौरान चांदी का भाव करीब 1 लाख 98 हजार रुपये प्रति किलो था, जो अब गिरकर करीब 1 लाख 70 हजार रुपये प्रति किलो रह गया है। इस तरह दस दिनों के भीतर दोनों कीमती धातुओं में बड़ी गिरावट देखने को मिली है।
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सोने-चांदी की कीमतों में नरमी के कारण
लुधियाना ज्यूलर्स एसोसिएशन के प्रधान आनंद सिकरी ने बताया कि फेस्टिवल सीजन के दौरान खरीदारी की मांग बढ़ने के कारण सोने की कीमतों में तेजी बनी हुई थी। दिवाली के आसपास भी बाजार में सोने-चांदी की खरीदारी को लेकर उत्साह था। हालांकि त्योहारी मांग समाप्त होने के बाद अब कीमतों में लगातार नरमी आ रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव, डालर की मजबूती और निवेशकों की ओर से मुनाफावसूली का असर भी कीमती धातुओं के भाव पर पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि पिछले साल की तुलना में सोने की कीमतों में काफी गिरावट आ चुकी है। इसका फायदा आगामी शादी-विवाह के सीजन में देखने को मिल सकता है। पिछले कुछ समय से ऊंचे भाव के कारण कई ग्राहक अपनी ज्वेलरी खरीदारी टाल रहे थे या बजट के अनुसार कम वजन के आभूषण खरीद रहे थे। अब कीमतों में आई गिरावट से ऐसे ग्राहकों को खरीदारी का बेहतर अवसर मिल सकता है।
शादी सीजन से बढ़ सकती है मांग
सराफा कारोबारियों के अनुसार आने वाले दिनों में शादी-विवाह के आयोजनों के चलते सोने और चांदी की मांग में तेजी आने की संभावना है। कीमतों में मौजूदा गिरावट यदि जारी रहती है तो बाजार में ग्राहकों की आवाजाही बढ़ सकती है। हालांकि, कारोबारी फिलहाल अंतरराष्ट्रीय बाजार की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। आने वाले दिनों में कीमतों का रुख ही तय करेगा कि ग्राहक खरीदारी के लिए कितना उत्साह दिखाते हैं।
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पिछले 10 वर्षों में सोने के अधिकतम दाम (22 कैरेट प्रति 10 ग्राम)
|वर्ष
|अधिकतम दाम (रुपये में)
|2016
|₹28,623
|2017
|₹29,667
|2018
|₹31,438
|2019
|₹35,220
|2020
|₹48,651
|2021
|₹48,750
|2022
|₹52,670
|2023
|₹62,400
|2024
|₹75,000
|2025
|₹1,40,000
|2026
|₹1,92,000
पिछले वर्षों में चांदी के अधिकतम दाम (प्रति किलो)
|वर्ष
|अधिकतम दाम (रुपये में)
|2016
|₹36,318
|2017
|₹42,748
|2018
|₹43,072
|2019
|₹48,000
|2020
|₹73,500
|2021
|₹74,000
|2022
|₹71,500
|2023
|₹77,300
|2024
|₹95,000
|2025
|₹2,50,000
|2026
|₹4,25,000
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