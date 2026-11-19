मुनीश शर्मा, लुधियाना। फेस्टिवल सीजन समाप्त होते ही सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट का दौर शुरू हो गया है। बीते दस दिनों के दौरान सोने के भाव में करीब 11 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमत में करीब 28 हजार रुपये प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई है। लगातार बढ़ती कीमतों के बीच त्योहारी सीजन में खरीदारी करने वाले ग्राहकों के बाद अब बाजार में आई इस नरमी से ज्वेलरी खरीदने की योजना बना रहे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

खासकर शादी-विवाह के आगामी सीजन को देखते हुए सराफा बाजार में एक बार फिर ग्राहकों की सक्रियता बढ़ने के आसार हैं। लुधियाना ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रधान आनंद सिकरी के अनुसार दिवाली के दौरान 24 कैरेट सोने की कीमत करीब 1 लाख 45 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम थी, जो अब घटकर करीब 1 लाख 34 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई है।

इसी तरह दिवाली के दौरान चांदी का भाव करीब 1 लाख 98 हजार रुपये प्रति किलो था, जो अब गिरकर करीब 1 लाख 70 हजार रुपये प्रति किलो रह गया है। इस तरह दस दिनों के भीतर दोनों कीमती धातुओं में बड़ी गिरावट देखने को मिली है।

उन्होंने कहा कि पिछले साल की तुलना में सोने की कीमतों में काफी गिरावट आ चुकी है। इसका फायदा आगामी शादी-विवाह के सीजन में देखने को मिल सकता है। पिछले कुछ समय से ऊंचे भाव के कारण कई ग्राहक अपनी ज्वेलरी खरीदारी टाल रहे थे या बजट के अनुसार कम वजन के आभूषण खरीद रहे थे। अब कीमतों में आई गिरावट से ऐसे ग्राहकों को खरीदारी का बेहतर अवसर मिल सकता है।