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Punjab Mandi Bhav: आटा-दाल के ताजा रेट्स जारी, सर्राफा बाजार में गिरावट दर्ज, देखें सोना-चांदी के नए दाम

By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
Published: Fri, 13 Nov 2026 06:23 PM (GMT+05:30)

सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के भाव लुढ़क गए हैं, जबकि प्रमुख दिसावरी मंडियों में आटा-दाल के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है।

ये AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर है।

ये AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर है।

HighLights

  1. सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के दाम गिरे।

  2. उपभोक्ता खुश, निवेशक हुए सतर्क, शादियों की खरीदारी।

  3. पंजाब की मंडियों में कृषि जिंसों के भाव अस्थिर।

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। सर्राफा बाजार में पिछले कुछ समय से जारी गिरावट का दौर लगातार जारी है। सोना-चांदी के दाम में गिरावट से उपभोक्ता खुश दिख रहे हैं, जबकि निवेशक सतर्क हो गए हैं। त्यौहारों के बाद शादी के लिए खरीदार अब सर्राफा बाजार का रुख कर रहे हैं।

शादियों के सीजन के बावजूद सोने और चांदी की कीमतों में आई नरमी ने ग्राहकों को थोड़ी राहत दी है, लेकिन वैश्वित व स्थानीय बाजार के उतार-चढ़ाव ने व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है।

दूसरी ओर, दिसावरी मंडियों में कृषि जिंसों, दाल-दलहन, खाद्य तेलों और लोहे के दामों में लगातार फेरबदल देखने को मिल रहा है। खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा जैसी प्रमुख मंडियों में गेहूं, चावल, मक्की, चीनी और कपास (नरमा-रुई) के भावों में स्थानीय मांग और आवक के हिसाब से उतार-चढ़ाव बना हुआ है।

जानकारों का मानना है कि मंडियों में जिंसों की उपलब्धता और त्यौहारी व कृषिगत मांग के संतुलन पर ही आगामी बाजार का रुख टिका हुआ है। ऐसे में किसानों, व्यापारियों और आम जनता के लिए रोजाना के सटीक मंडी भाव और सर्राफा अपडेट्स पर नजर रखना बेहद जरूरी हो गया है, ताकि सही समय पर सही व्यावसायिक निर्णय लिए जा सकें।

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सोना और चांदी के नए रेट्स

विवरण मूल्य (₹)
सोना स्टैंडर्ड 1,39,500
सोना 24 कैरेट 1,39,800
सोना 22 कैरेट 1,30,010
गिन्नी 1,05,960
चांदी तेजाबी 1,87,000
सिक्का 2,07,000

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पंजाब की मंडियों में आज के भाव

मंडी (शहर) वस्तु / सामग्री इकाई / विवरण मूल्य / दर (₹)
खन्ना
राइसब्रान (खाद्य)
प्रति प्वाइंट
215
 
राइसब्रान (अखाद्य)
प्रति प्वाइंट
213
 
खल सरसों
प्रति क्विंटल
3,800
 
डीओसी: राइसब्रान बैच सफेद
प्रति क्विंटल
2,000
 
डीओसी: कंटीन्यूअस
प्रति क्विंटल
2,000
 
डीओसी: सरसों
प्रति टन
31,000
 
डीओसी: सूरजमुखी
प्रति टन
30,000
 
गेहूं
प्रति क्विंटल
2,750 / 2,800
 
आटा
प्रति 50 किलो
1,550 / 1,560
 
मैदा
प्रति 50 किलो
1,655 / 1,660
 
चोकर
प्रति 45 किग्रा
1,240
 
चोकर
प्रति 30 किग्रा
830
 
सूजी
प्रति 50 किलो
1,680 / 1,690
 
मक्की (बिहार)
प्रति क्विंटल
3,100 / 3,125
लुधियाना
राजमां चित्रा
प्रति क्विंटल
11,600 / 14,800
 
अरहर दाल
प्रति क्विंटल
13,500 / 14,600
 
उड़द साबुत
प्रति क्विंटल
11,700 / 12,900
 
उड़द धोया
प्रति क्विंटल
12,000 / 12,500
 
उड़द छिलका
प्रति क्विंटल
11,600 / 13,100
 
दाल मसूर
प्रति क्विंटल
7,500 / 11,500
 
चनादाल
प्रति क्विंटल
9,100 / 9,400
 
एग्रो प्योर बेसन
प्रति 35 किग्रा
3,560
 
काबली चना
प्रति क्विंटल
8,700 / 13,100
 
मूंग साबुत
प्रति क्विंटल
9,600 / 11,000
 
मूंग धोया
प्रति क्विंटल
10,500 / 12,800
 
चावल डीबी सेला
प्रति क्विंटल
9,800 / 9,900
 
चावल शरबती स्टीम
प्रति क्विंटल
7,600 / 7,800
 
चावल 1121 सेला
प्रति क्विंटल
10,300 / 10,400
 
बिनौला तेल
प्रति क्विंटल
15,800
 
चावल तेल
प्रति क्विंटल
14,000
 
सरसों तेल
प्रति क्विंटल
18,900 / 19,000
 
खल सरसों
प्रति क्विंटल
3,850 / 3,950
 
खल बिनौला
प्रति क्विंटल
4,600 / 4,700
 
डीओसी मूंगफली
प्रति क्विंटल
36,500
 
जीरा
प्रति क्विंटल
29,500 / 35,000
 
धनिया
प्रति क्विंटल
19,000 / 22,000
 
हल्दी
प्रति क्विंटल
25,200 / 29,000
 
केसर (कश्मीरी)
प्रति ग्राम
250 / 260
अमृतसर
चावल बासमती (1121 नं.) स्टीम
प्रति क्विंटल
11,800 / 12,000
 
चावल बासमती (1121 नं.) सेला
प्रति क्विंटल
10,400 / 10,600
 
चावल शरबती सेला
प्रति क्विंटल
6,700 / 6,900
 
चावल शरबती स्टीम
प्रति क्विंटल
7,700 / 7,800
 
चावल (1509) सेला
प्रति क्विंटल
8,400 / 8,500
 
धान शरबती
प्रति क्विंटल
3,600 / 3,700
 
धान बासमती 1121
प्रति क्विंटल
5,800 / 6,000
 
धान (1509)
प्रति क्विंटल
4,500 / 4,600
 
पीआर-11 चावल
प्रति क्विंटल
6,800 / 6,900
 
देशी चना
प्रति क्विंटल
8,800 / 8,900
 
चनादाल
प्रति क्विंटल
9,200 / 9,500
 
गुड़: देशी पंजाब
प्रति क्विंटल
5,700 / 5,800
 
शक्कर देशी
प्रति क्विंटल
5,550 / 5,600
 
बूरा खांड
प्रति क्विंटल
5,500 / 5,550
जालंधर
गेहूं दड़ा
प्रति क्विंटल
2,780 / 2,800
 
चावल परमल कच्चा
प्रति क्विंटल
4,000 / 4,100
 
चावल परमल सेला
प्रति क्विंटल
3,900 / 4,000
 
मक्की (बिहार)
प्रति क्विंटल
3,100 / 3,150
 
मक्की (एमपी)
प्रति क्विंटल
2,950 / 3,000
 
दाल उड़द छिलका
प्रति क्विंटल
11,600 / 13,000
 
चना देशी
प्रति क्विंटल
9,000 / 9,100
 
दाल चना
प्रति क्विंटल
9,300 / 9,500
 
काबली चना
प्रति क्विंटल
9,900 / 14,000
 
राजमां चित्रा (पुणे)
प्रति क्विंटल
11,700 / 13,500
 
राजमां चित्रा (चीन)
प्रति क्विंटल
14,300 / 14,900
 
राजमां शर्मिली
प्रति क्विंटल
10,300 / 10,600
 
जीरा
प्रति क्विंटल
28,400 / 32,500
 
धनिया
प्रति क्विंटल
18,000 / 23,000
 
लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.)
प्रति क्विंटल
17,500 / 18,500
 
लालमिर्च तेजा
प्रति क्विंटल
26,000 / 29,800
 
हल्दी इरोड गट्ठा
प्रति क्विंटल
24,800 / 24,900
 
हल्दी निजामाबाद
प्रति क्विंटल
26,200 / 28,500
 
काजू (320 नं.)
प्रति किलो
1,020 / 1,040
 
काजू (210 नं.)
प्रति किलो
1,080 / 1,120
 
काजू (240 नं.)
प्रति किलो
1,050 / 1,060
 
काजू (180 नं.)
प्रति किलो
1,170 / 1,180
 
मखाना
प्रति किलो
825 / 1,300
 
गोला (सूखा नारियल)
प्रति क्विंटल
43,000 / 48,000
बठिंडा
रुई (जे-34 पंजाब)
प्रति मन
6,650 / 6,675
 
रुई (हरियाणा)
प्रति मन
6,600 / 6,630
 
रुई (राजस्थान)
प्रति मन
6,675 / 6,700
 
बिनौला
प्रति मन
4,400 / 4,600
 
नरमा कपास (नई)
प्रति मन
8,700 / 9,100
 
खल बिनौला
प्रति क्विंटल
4,400 / 4,450
 
सरसों खल
प्रति क्विंटल
3,850 / 3,950
 
गेहूं चोकर
प्रति 29 किलो
720
 
गेहूं चोकर
प्रति 50 किलो
1,380
 

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