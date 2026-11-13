Punjab Mandi Bhav: आटा-दाल के ताजा रेट्स जारी, सर्राफा बाजार में गिरावट दर्ज, देखें सोना-चांदी के नए दाम
सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के भाव लुढ़क गए हैं, जबकि प्रमुख दिसावरी मंडियों में आटा-दाल के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है।
HighLights
सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के दाम गिरे।
उपभोक्ता खुश, निवेशक हुए सतर्क, शादियों की खरीदारी।
पंजाब की मंडियों में कृषि जिंसों के भाव अस्थिर।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। सर्राफा बाजार में पिछले कुछ समय से जारी गिरावट का दौर लगातार जारी है। सोना-चांदी के दाम में गिरावट से उपभोक्ता खुश दिख रहे हैं, जबकि निवेशक सतर्क हो गए हैं। त्यौहारों के बाद शादी के लिए खरीदार अब सर्राफा बाजार का रुख कर रहे हैं।
शादियों के सीजन के बावजूद सोने और चांदी की कीमतों में आई नरमी ने ग्राहकों को थोड़ी राहत दी है, लेकिन वैश्वित व स्थानीय बाजार के उतार-चढ़ाव ने व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है।
दूसरी ओर, दिसावरी मंडियों में कृषि जिंसों, दाल-दलहन, खाद्य तेलों और लोहे के दामों में लगातार फेरबदल देखने को मिल रहा है। खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा जैसी प्रमुख मंडियों में गेहूं, चावल, मक्की, चीनी और कपास (नरमा-रुई) के भावों में स्थानीय मांग और आवक के हिसाब से उतार-चढ़ाव बना हुआ है।
जानकारों का मानना है कि मंडियों में जिंसों की उपलब्धता और त्यौहारी व कृषिगत मांग के संतुलन पर ही आगामी बाजार का रुख टिका हुआ है। ऐसे में किसानों, व्यापारियों और आम जनता के लिए रोजाना के सटीक मंडी भाव और सर्राफा अपडेट्स पर नजर रखना बेहद जरूरी हो गया है, ताकि सही समय पर सही व्यावसायिक निर्णय लिए जा सकें।
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सोना और चांदी के नए रेट्स
|विवरण
|मूल्य (₹)
|सोना स्टैंडर्ड
|1,39,500
|सोना 24 कैरेट
|1,39,800
|सोना 22 कैरेट
|1,30,010
|गिन्नी
|1,05,960
|चांदी तेजाबी
|1,87,000
|सिक्का
|2,07,000
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पंजाब की मंडियों में आज के भाव
|मंडी (शहर)
|वस्तु / सामग्री
|इकाई / विवरण
|मूल्य / दर (₹)
|
खन्ना
|
राइसब्रान (खाद्य)
|
प्रति प्वाइंट
|
215
|
राइसब्रान (अखाद्य)
|
प्रति प्वाइंट
|
213
|
खल सरसों
|
प्रति क्विंटल
|
3,800
|
डीओसी: राइसब्रान बैच सफेद
|
प्रति क्विंटल
|
2,000
|
डीओसी: कंटीन्यूअस
|
प्रति क्विंटल
|
2,000
|
डीओसी: सरसों
|
प्रति टन
|
31,000
|
डीओसी: सूरजमुखी
|
प्रति टन
|
30,000
|
गेहूं
|
प्रति क्विंटल
|
2,750 / 2,800
|
आटा
|
प्रति 50 किलो
|
1,550 / 1,560
|
मैदा
|
प्रति 50 किलो
|
1,655 / 1,660
|
चोकर
|
प्रति 45 किग्रा
|
1,240
|
चोकर
|
प्रति 30 किग्रा
|
830
|
सूजी
|
प्रति 50 किलो
|
1,680 / 1,690
|
मक्की (बिहार)
|
प्रति क्विंटल
|
3,100 / 3,125
|
लुधियाना
|
राजमां चित्रा
|
प्रति क्विंटल
|
11,600 / 14,800
|
अरहर दाल
|
प्रति क्विंटल
|
13,500 / 14,600
|
उड़द साबुत
|
प्रति क्विंटल
|
11,700 / 12,900
|
उड़द धोया
|
प्रति क्विंटल
|
12,000 / 12,500
|
उड़द छिलका
|
प्रति क्विंटल
|
11,600 / 13,100
|
दाल मसूर
|
प्रति क्विंटल
|
7,500 / 11,500
|
चनादाल
|
प्रति क्विंटल
|
9,100 / 9,400
|
एग्रो प्योर बेसन
|
प्रति 35 किग्रा
|
3,560
|
काबली चना
|
प्रति क्विंटल
|
8,700 / 13,100
|
मूंग साबुत
|
प्रति क्विंटल
|
9,600 / 11,000
|
मूंग धोया
|
प्रति क्विंटल
|
10,500 / 12,800
|
चावल डीबी सेला
|
प्रति क्विंटल
|
9,800 / 9,900
|
चावल शरबती स्टीम
|
प्रति क्विंटल
|
7,600 / 7,800
|
चावल 1121 सेला
|
प्रति क्विंटल
|
10,300 / 10,400
|
बिनौला तेल
|
प्रति क्विंटल
|
15,800
|
चावल तेल
|
प्रति क्विंटल
|
14,000
|
सरसों तेल
|
प्रति क्विंटल
|
18,900 / 19,000
|
खल सरसों
|
प्रति क्विंटल
|
3,850 / 3,950
|
खल बिनौला
|
प्रति क्विंटल
|
4,600 / 4,700
|
डीओसी मूंगफली
|
प्रति क्विंटल
|
36,500
|
जीरा
|
प्रति क्विंटल
|
29,500 / 35,000
|
धनिया
|
प्रति क्विंटल
|
19,000 / 22,000
|
हल्दी
|
प्रति क्विंटल
|
25,200 / 29,000
|
केसर (कश्मीरी)
|
प्रति ग्राम
|
250 / 260
|
अमृतसर
|
चावल बासमती (1121 नं.) स्टीम
|
प्रति क्विंटल
|
11,800 / 12,000
|
चावल बासमती (1121 नं.) सेला
|
प्रति क्विंटल
|
10,400 / 10,600
|
चावल शरबती सेला
|
प्रति क्विंटल
|
6,700 / 6,900
|
चावल शरबती स्टीम
|
प्रति क्विंटल
|
7,700 / 7,800
|
चावल (1509) सेला
|
प्रति क्विंटल
|
8,400 / 8,500
|
धान शरबती
|
प्रति क्विंटल
|
3,600 / 3,700
|
धान बासमती 1121
|
प्रति क्विंटल
|
5,800 / 6,000
|
धान (1509)
|
प्रति क्विंटल
|
4,500 / 4,600
|
पीआर-11 चावल
|
प्रति क्विंटल
|
6,800 / 6,900
|
देशी चना
|
प्रति क्विंटल
|
8,800 / 8,900
|
चनादाल
|
प्रति क्विंटल
|
9,200 / 9,500
|
गुड़: देशी पंजाब
|
प्रति क्विंटल
|
5,700 / 5,800
|
शक्कर देशी
|
प्रति क्विंटल
|
5,550 / 5,600
|
बूरा खांड
|
प्रति क्विंटल
|
5,500 / 5,550
|
जालंधर
|
गेहूं दड़ा
|
प्रति क्विंटल
|
2,780 / 2,800
|
चावल परमल कच्चा
|
प्रति क्विंटल
|
4,000 / 4,100
|
चावल परमल सेला
|
प्रति क्विंटल
|
3,900 / 4,000
|
मक्की (बिहार)
|
प्रति क्विंटल
|
3,100 / 3,150
|
मक्की (एमपी)
|
प्रति क्विंटल
|
2,950 / 3,000
|
दाल उड़द छिलका
|
प्रति क्विंटल
|
11,600 / 13,000
|
चना देशी
|
प्रति क्विंटल
|
9,000 / 9,100
|
दाल चना
|
प्रति क्विंटल
|
9,300 / 9,500
|
काबली चना
|
प्रति क्विंटल
|
9,900 / 14,000
|
राजमां चित्रा (पुणे)
|
प्रति क्विंटल
|
11,700 / 13,500
|
राजमां चित्रा (चीन)
|
प्रति क्विंटल
|
14,300 / 14,900
|
राजमां शर्मिली
|
प्रति क्विंटल
|
10,300 / 10,600
|
जीरा
|
प्रति क्विंटल
|
28,400 / 32,500
|
धनिया
|
प्रति क्विंटल
|
18,000 / 23,000
|
लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.)
|
प्रति क्विंटल
|
17,500 / 18,500
|
लालमिर्च तेजा
|
प्रति क्विंटल
|
26,000 / 29,800
|
हल्दी इरोड गट्ठा
|
प्रति क्विंटल
|
24,800 / 24,900
|
हल्दी निजामाबाद
|
प्रति क्विंटल
|
26,200 / 28,500
|
काजू (320 नं.)
|
प्रति किलो
|
1,020 / 1,040
|
काजू (210 नं.)
|
प्रति किलो
|
1,080 / 1,120
|
काजू (240 नं.)
|
प्रति किलो
|
1,050 / 1,060
|
काजू (180 नं.)
|
प्रति किलो
|
1,170 / 1,180
|
मखाना
|
प्रति किलो
|
825 / 1,300
|
गोला (सूखा नारियल)
|
प्रति क्विंटल
|
43,000 / 48,000
|
बठिंडा
|
रुई (जे-34 पंजाब)
|
प्रति मन
|
6,650 / 6,675
|
रुई (हरियाणा)
|
प्रति मन
|
6,600 / 6,630
|
रुई (राजस्थान)
|
प्रति मन
|
6,675 / 6,700
|
बिनौला
|
प्रति मन
|
4,400 / 4,600
|
नरमा कपास (नई)
|
प्रति मन
|
8,700 / 9,100
|
खल बिनौला
|
प्रति क्विंटल
|
4,400 / 4,450
|
सरसों खल
|
प्रति क्विंटल
|
3,850 / 3,950
|
गेहूं चोकर
|
प्रति 29 किलो
|
720
|
गेहूं चोकर
|
प्रति 50 किलो
|
1,380