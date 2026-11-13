Punjab Mandi Bhav: आटा-दाल के ताजा रेट्स जारी, सर्राफा बाजार में गिरावट दर्ज, देखें सोना-चांदी के नए दाम

खन्ना राइसब्रान (खाद्य) प्रति प्वाइंट 215

राइसब्रान (अखाद्य) प्रति प्वाइंट 213

खल सरसों प्रति क्विंटल 3,800

डीओसी: राइसब्रान बैच सफेद प्रति क्विंटल 2,000

डीओसी: कंटीन्यूअस प्रति क्विंटल 2,000

डीओसी: सरसों प्रति टन 31,000

डीओसी: सूरजमुखी प्रति टन 30,000

गेहूं प्रति क्विंटल 2,750 / 2,800

आटा प्रति 50 किलो 1,550 / 1,560

मैदा प्रति 50 किलो 1,655 / 1,660

चोकर प्रति 45 किग्रा 1,240

चोकर प्रति 30 किग्रा 830

सूजी प्रति 50 किलो 1,680 / 1,690

मक्की (बिहार) प्रति क्विंटल 3,100 / 3,125

लुधियाना राजमां चित्रा प्रति क्विंटल 11,600 / 14,800

अरहर दाल प्रति क्विंटल 13,500 / 14,600

उड़द साबुत प्रति क्विंटल 11,700 / 12,900

उड़द धोया प्रति क्विंटल 12,000 / 12,500

उड़द छिलका प्रति क्विंटल 11,600 / 13,100

दाल मसूर प्रति क्विंटल 7,500 / 11,500

चनादाल प्रति क्विंटल 9,100 / 9,400

एग्रो प्योर बेसन प्रति 35 किग्रा 3,560

काबली चना प्रति क्विंटल 8,700 / 13,100

मूंग साबुत प्रति क्विंटल 9,600 / 11,000

मूंग धोया प्रति क्विंटल 10,500 / 12,800

चावल डीबी सेला प्रति क्विंटल 9,800 / 9,900

चावल शरबती स्टीम प्रति क्विंटल 7,600 / 7,800

चावल 1121 सेला प्रति क्विंटल 10,300 / 10,400

बिनौला तेल प्रति क्विंटल 15,800

चावल तेल प्रति क्विंटल 14,000

सरसों तेल प्रति क्विंटल 18,900 / 19,000

खल सरसों प्रति क्विंटल 3,850 / 3,950

खल बिनौला प्रति क्विंटल 4,600 / 4,700

डीओसी मूंगफली प्रति क्विंटल 36,500

जीरा प्रति क्विंटल 29,500 / 35,000

धनिया प्रति क्विंटल 19,000 / 22,000

हल्दी प्रति क्विंटल 25,200 / 29,000

केसर (कश्मीरी) प्रति ग्राम 250 / 260

अमृतसर चावल बासमती (1121 नं.) स्टीम प्रति क्विंटल 11,800 / 12,000

चावल बासमती (1121 नं.) सेला प्रति क्विंटल 10,400 / 10,600

चावल शरबती सेला प्रति क्विंटल 6,700 / 6,900

चावल शरबती स्टीम प्रति क्विंटल 7,700 / 7,800

चावल (1509) सेला प्रति क्विंटल 8,400 / 8,500

धान शरबती प्रति क्विंटल 3,600 / 3,700

धान बासमती 1121 प्रति क्विंटल 5,800 / 6,000

धान (1509) प्रति क्विंटल 4,500 / 4,600

पीआर-11 चावल प्रति क्विंटल 6,800 / 6,900

देशी चना प्रति क्विंटल 8,800 / 8,900

चनादाल प्रति क्विंटल 9,200 / 9,500

गुड़: देशी पंजाब प्रति क्विंटल 5,700 / 5,800

शक्कर देशी प्रति क्विंटल 5,550 / 5,600

बूरा खांड प्रति क्विंटल 5,500 / 5,550

जालंधर गेहूं दड़ा प्रति क्विंटल 2,780 / 2,800

चावल परमल कच्चा प्रति क्विंटल 4,000 / 4,100

चावल परमल सेला प्रति क्विंटल 3,900 / 4,000

मक्की (बिहार) प्रति क्विंटल 3,100 / 3,150

मक्की (एमपी) प्रति क्विंटल 2,950 / 3,000

दाल उड़द छिलका प्रति क्विंटल 11,600 / 13,000

चना देशी प्रति क्विंटल 9,000 / 9,100

दाल चना प्रति क्विंटल 9,300 / 9,500

काबली चना प्रति क्विंटल 9,900 / 14,000

राजमां चित्रा (पुणे) प्रति क्विंटल 11,700 / 13,500

राजमां चित्रा (चीन) प्रति क्विंटल 14,300 / 14,900

राजमां शर्मिली प्रति क्विंटल 10,300 / 10,600

जीरा प्रति क्विंटल 28,400 / 32,500

धनिया प्रति क्विंटल 18,000 / 23,000

लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.) प्रति क्विंटल 17,500 / 18,500

लालमिर्च तेजा प्रति क्विंटल 26,000 / 29,800

हल्दी इरोड गट्ठा प्रति क्विंटल 24,800 / 24,900

हल्दी निजामाबाद प्रति क्विंटल 26,200 / 28,500

काजू (320 नं.) प्रति किलो 1,020 / 1,040

काजू (210 नं.) प्रति किलो 1,080 / 1,120

काजू (240 नं.) प्रति किलो 1,050 / 1,060

काजू (180 नं.) प्रति किलो 1,170 / 1,180

मखाना प्रति किलो 825 / 1,300

गोला (सूखा नारियल) प्रति क्विंटल 43,000 / 48,000

बठिंडा रुई (जे-34 पंजाब) प्रति मन 6,650 / 6,675

रुई (हरियाणा) प्रति मन 6,600 / 6,630

रुई (राजस्थान) प्रति मन 6,675 / 6,700

बिनौला प्रति मन 4,400 / 4,600

नरमा कपास (नई) प्रति मन 8,700 / 9,100

खल बिनौला प्रति क्विंटल 4,400 / 4,450

सरसों खल प्रति क्विंटल 3,850 / 3,950

गेहूं चोकर प्रति 29 किलो 720