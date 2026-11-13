सिद्धू मूसेवाला के नए गीत 'फैंटम' पर परिवार और म्यूजिक कंपनी में विवाद, बिना अनुमति रिलीज करने का लगा आरोप

जागरण संवाददाता, मानसा। दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला अनरिलीज गाने फैंटम को म्यूजिक कंपनी की ओर से रिलीज करने को लेकर विवाद शुरू हो गया है। सिद्धू पिता बलकौर सिंह और माता चरण कौर ने म्यूजिक कंपनी द्वारा गाना रिलीज करने के फैसले पर आपत्ति जताई है। परिवार ने इंटरनेट मीडिया पर स्टेटमेंट जारी कर विरोध जाहिर किया है।

मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने अपने इंरनेट मीडिया पेज पर ऑफीशियल स्टेटमेंट जारी की है। उसमें लिखा है- सिद्धू मूसेवाला का गाना "फैंटम" सागा म्यूजिक द्वारा हमारी अनुमति या प्राधिकरण के बिना रिलीज किया जा रहा है। रिलीज रोकने और किसी समाधान पर चर्चा करने के हमारे अनुरोध के बावजूद, सागा म्यूजिक ने हमारे किसी भी वैध दस्तावेज के बिना आगे बढ़ना जारी रखा है। हम सिद्धू मूसेवाला की विरासत और अधिकारों की रक्षा के लिए उचित कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। पिता ने आगे लिखा कि हम अन्य सभी कलाकारों/लेबल्स से भी अनुरोध करते हैं जो सिद्धू मूसेवाला के गानों से जुड़े किसी भी कागजात या अधिकारों का दावा करते हैं, वे कोई भी सार्वजनिक घोषणा या रिलीज करने से पहले हमसे परामर्श करें।

सिद्धू के माता पिता ने सोशल मीडिया पर अपना बयान जारी करते कहा कि सागा म्यूजिक उनकी अनुमति के बिना सिद्धू का गाना फैंटम रिलीज कर रहा है। उन्होंने कहा कि वे सिद्धू की विरासत और उनसे जुड़े अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं।

परिवार के विरोध के बाद सागा म्यूजिक ने सिद्धू मूसेवाला के साथ कथित हुई कंटेंट असाइनमेंट एग्रीमेंट का एक पेज सोशल मीडिया पर शेयर किया। कंपनी का कहना है कि सिद्धू के साथ गाने के आडियो राइट्स को लेकर समझौता हुआ था। इसके लिए उन्हें भुगतान भी किया गया था।