सिद्धू मूसेवाला के छोटे भाई के लिए Z+ सुरक्षा की मांग, परिवार ने अमित शाह से मांगा मिलने का समय

रोहित कुमार, चंडीगढ़। दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के परिवार की सुरक्षा बढ़ाने और उनके छोटे भाई को विशेष सुरक्षा मुहैया कराने की मांग उठी है।

सुप्रीम कोर्ट और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के वकील तथा काउंसिल ऑफ लॉयर्स के चेयरमैन वासु रंजन ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर मूसेवाला के माता-पिता बलकौर सिंह और चरण कौर सहित उनके नाबालिग बेटे को जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा देने का अनुरोध किया है। उन्होंने परिवार पर गैंगस्टरों के हमले की आशंका जताते हुए खुफिया एजेंसियों से तत्काल खतरे का आकलन कराने की मांग भी की है।

केंद्रीय गृह मंत्री को भेजे गए पत्र में वासु रंजन ने कहा कि 29 मई 2022 को गैंगस्टरों ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी थी। हाल ही में उन्होंने एक वीडियो देखा, जिसमें कथित तौर पर मूसेवाला के नाबालिग छोटे भाई को कनाडा में एक मंच पर देखा गया।

परिवार को बनाया जा सकता है निशाना वकील के अनुसार, बच्चे के हाव-भाव और अंदाज उन्हें सिद्धू मूसेवाला की याद दिलाते हैं। उन्होंने आशंका जताई कि मूसेवाला की विरासत से जुड़ी बढ़ती सार्वजनिक पहचान के कारण गैंगस्टर या आपराधिक तत्व बच्चे अथवा उसके परिवार को निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं।

वासु रंजन ने पत्र में इस आशंका को गंभीरता से लेते हुए तत्काल एहतियाती कदम उठाने की जरूरत बताई है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से आग्रह किया कि सक्षम सुरक्षा एजेंसियों के आकलन के आधार पर परिवार को जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा देने पर विचार किया जाए।