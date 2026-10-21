'शाह ने मुझे भी दिया था इंसाफ का भरोसा, कुछ नहीं हुआ'; सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह का फिर छलका दुख

संवाद सहयोगी, मानसा। दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पंजाब दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके बेटे की हत्या के बाद भी शाह ने उन्हें इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया था, लेकिन आज तक उन्हें न्याय नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच के नाम पर उन्हें केवल आश्वासन दिए गए और मजाक बनाया गया।

बता दें कि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके सिद्धू मूसेवाला की 29 मई 2022 को हत्या कर दी गई थी। अब उनके पिता भी कांग्रेस में हैं। बलकौर सिंह ने कहा कि मामले में एसआइटी और सेवानिवृत्त जज से जांच कराने की बात कही गई।