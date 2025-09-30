मोगा में सनसनीखेज वारदात, कूड़ा फेंकने के विवाद में 9 लोगों ने एक व्यक्ति पर ईंट से किया जानलेवा हमला

थाना कोटईसे खां पुलिस ने साधा वाली बस्ती में मामूली विवाद के चलते एक व्यक्ति पर ईंट से हमला करने के आरोप में 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। संपूर्ण गिरि ने शिकायत दर्ज कराई कि कूड़ा फेंकने के दौरान विशाल और उसके साथियों ने उस पर और उसके भाई शिवा पर हमला किया।

संवाद सहयाेगी, मोगा। थाना कोटईसे खां की पुलिस साधा वाली बस्ती कोटईसे खां में मामूली विवाद को लेकर हुए झगड़े में ईंट से प्रहार करके व्यक्ति को घायल करने वाले 9 लोगों पर केस दर्ज किया है। थाना कोटईसे खां के सहायक थानेदार रघुविंदर प्रसाद ने कहा कि संपूर्ण गिरि निवासी साधा वाली बस्ती कोटईसे खां ने पुलिस को दर्ज करवाई शिकायत में कहा कि उसकी माता गली में कूड़ा फैंकने गए थे तो वह भी साथ चला गया।

जहां विशाल, रोहित, भंगी, काली कोटईसे खां, साहिल निवासी दीना नगर, संजू पुत्र जैला गिरि निवासी गोबिंदगढ़ अपने तीन अन्य साथियों के साथ खड़े थे, जिन्होंने उसको पकड़कर लिया तथा उसकी मारपीट की। सिर में तथा मुंह पर कड़े मारकर घायल किया। आरोपी विशाल ने एक ईंट चलाकर उसके भाई शिवा के सिर पर प्रहार कर दिया।