मोगा में हरमनप्रीत कौर के माता-पिता का क्रिकेट एसोसिएशन ने किया सम्मान, दिया 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का संदेश

जागरण संवाददाता, मोगा। मोगा जिला क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से बुधवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर के पिता हरमिंदर सिंह और माता सतविंदर कौर का उनके घर जाकर सम्मान किया गया। इस मौके पर एसोसिशन के पदाधिकारियो ने हरमनप्रीत कौर की उपलब्धियां पर उनके माता-पिता को बधाई दी और खुशी जाहिर की, कि मोगा के बच्चों में से एक लड़की ने निकलकर देश का नाम रोशन किया है। एसोसिएशन की ओर से संरक्षक संजीव कुमार सैनी, चेयरमैन विनोद कुमार मित्तल, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के अपेक्स मेंबर कमल अरोड़ा, मोगा जिला क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्य डाक्टर प्रेम सिंह और ऑक्सफोर्ड स्कूल के निदेशक बीपी सहगल ने हरमिंदर सिंह के घर पहुंच कर उनका सम्मान किया और मुंह मीठा करवाया।

पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के अपेक्स मेंबर कमल अरोड़ा ने कहा की मोगा शहर ने हरमनप्रीत कौर के संघर्ष को देखा है। उनके माता-पिता के संघर्ष को देखा है। और यह भी देखा है कि विपरीत परिस्थितियों में किस तरह से छोटे से शहर की एक लड़की अपनी प्रतिभा के दम पर पूरे देश और दुनिया में अपना नाम रोशन करती है।