    मोगा में हरमनप्रीत कौर के माता-पिता का क्रिकेट एसोसिएशन ने किया सम्मान, दिया 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का संदेश

    By Rajesh Tripathi Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 05:11 PM (IST)

    मोगा जिला क्रिकेट एसोसिएशन ने हरमनप्रीत कौर के माता-पिता को उनके घर जाकर सम्मानित किया। एसोसिएशन ने हरमनप्रीत की उपलब्धियों पर बधाई दी और गर्व जताया कि मोगा की बेटी ने देश का नाम रोशन किया। सदस्यों ने हरमनप्रीत कौर के संघर्ष और प्रेरणादायक कहानी की सराहना की, जो बेटियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। हरमनप्रीत के पिता ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया।

    मोगा जिला क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियो ने की यादें साझा (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, मोगा। मोगा जिला क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से बुधवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर के पिता हरमिंदर सिंह और माता सतविंदर कौर का उनके घर जाकर सम्मान किया गया।

    इस मौके पर एसोसिशन के पदाधिकारियो ने हरमनप्रीत कौर की उपलब्धियां पर उनके माता-पिता को बधाई दी और खुशी जाहिर की, कि मोगा के बच्चों में से एक लड़की ने निकलकर देश का नाम रोशन किया है।

    एसोसिएशन की ओर से संरक्षक संजीव कुमार सैनी, चेयरमैन विनोद कुमार मित्तल, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के अपेक्स मेंबर कमल अरोड़ा, मोगा जिला क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्य डाक्टर प्रेम सिंह और ऑक्सफोर्ड स्कूल के निदेशक बीपी सहगल ने हरमिंदर सिंह के घर पहुंच कर उनका सम्मान किया और मुंह मीठा करवाया।

    पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के अपेक्स मेंबर कमल अरोड़ा ने कहा की मोगा शहर ने हरमनप्रीत कौर के संघर्ष को देखा है। उनके माता-पिता के संघर्ष को देखा है। और यह भी देखा है कि विपरीत परिस्थितियों में किस तरह से छोटे से शहर की एक लड़की अपनी प्रतिभा के दम पर पूरे देश और दुनिया में अपना नाम रोशन करती है।

    अरोड़ा ने कहा कि हरमनप्रीत कौर की कहानी हर एक लड़की को और क्रिकेट खेलने वाले हर एक लड़के को भी मोटिवेट करेगी और हमेशा उसे आगे बढ़ाने की प्रेरणा देगी।

    हरमनप्रीत कौर के पिता का कहना था की बेटियों पर अत्याचार की खबरें सुनकर उनको दुख होता है और अब समय है जब बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ यही बेटियां आपका नाम रोशन करेंगे।

    मजेदार बात यह है कि मोगा क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकांश पदाधिकारी और हरमनप्रीत कौर के पिता बचपन से एक दूसरे को जानते हैं इस मौके पर सभी ने अपने पुराने दिनों को खूब याद किया मोगा जिला क्रिकेट एसोसिएशन के संरक्षक संजीव कुमार सैनी और हरमनप्रीत कौर के पिता हरमिंदर सिंह भुल्लर वर्षों तक एक साथ एक मैदान पर क्रिकेट खेलते रहे हैं।