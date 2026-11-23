जागरण संवाददाता मोगा। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने धर्मकोट के विधायक देविंदरजीत सिंह लाडी ढोस को 27 नवंबर को पूछताछ के लिए समन भेजा है। इससे पहले, ED की टीम ने मोगा की विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा के आवास पर छापेमारी की कार्रवाई की थी। उन्हें 26 नवंबर को चंडीगढ़ स्थित ED कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जबकि उनके पति राकेश अरोड़ा को 25 नवंबर को ही तलब किया गया है।

ED ने इस मामले में अलग-अलग तारीखों पर पूछताछ के लिए लगभग एक दर्जन लोगों को समन जारी किया है। इनमें कई सेवानिवृत्त अधिकारी भी शामिल हैं, जो वर्तमान में विभिन्न जिलों में रह रहे हैं। एजेंसी इन सभी से पूछताछ करेगी।

इस संबंध में जब धर्मकोट के विधायक देवेंद्र जीत सिंह से बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने इस बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उधर जानकार सूत्रों का कहना है की सरकारी जमीनों से जुड़े किसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय उनसे पूछताछ करना चाहता है