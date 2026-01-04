मोगा में कांग्रेस समर्थक की गोली मारकर हत्या, ड्यूटी पर जाने के दौरान हुआ हमला; गांव के सरपंच सहित नौ पर केस दर्ज

जागरण संवाददाता, मोगा। पंजाब के मोगा जिले में आपराधिक घटनाएं बढ़ गई हैं। यहां थाना धर्मकोट के गांव भिंडर कलां में डयूटी पर जा रहे कांग्रेस समर्थक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में गांव के मौजूदा सरपंच समेत नौ लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

ड्यूटी पर जाने के दौरान हुआ हमला थाना धर्मकोट के इंस्पेक्टर लक्ष्मण सिंह ने बताया कि भिंडर कलां निवासी युवक गुरविंदर सिंह ने थाने में एक शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि कि उसका भाई उमरसीर सिंह सीरा 3 जनवरी की सुबह पौने सात बजे अपनी कार पर सवार होकर मोगा स्थित नेस्ले फैक्ट्री में ड्यूटी पर जा रहा था।

इसी दौरान गांव भिंडर कलां के सरकारी हाईस्कूल की ओर से एक काले रंग की कार ने उसके भाई की कार में टक्कर मार दी। फिर तीन-चार युवक कार से उतरकर उसके भाई पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगे। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। इस हमले में गुरविंदर सिंह के भाई की मौके पर ही मौत हो गई।

पुरानी रंजिश के चलते हुआ मर्डर जांच अधिकारी इंस्पेक्टर लक्ष्मण सिंह ने बताया कि पुरानी रंजिश के तहत हमला किया गया है। पुलिस द्वारा मृतक उमरसीर सिंह सीरा के भाई गुरविंदर सिंह की शिकायत पर गांव भिंडर कलां के सरपंच इंद्रपाल सिंह, गोविंदा सिंह, मनप्रीत सिंह उर्फ मनी, गगनदीप सिंह, बलकार सिंह, मनप्रीत सिंह उर्फ मनी, भिंदा सिंह समेत दो अज्ञात लोगों के खिलाफ थाना धर्मकोट में केस दर्ज किया गया।