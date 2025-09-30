Language
    भारतीय किसान यूनियन लखोवाल 7 अक्टूबर को धूमधाम से मनाएगी बाबा बंदा सिंह बहादुर का जन्मदिन, पाठ और लंगर के साथ होगा भव्य आयोजन

    By Rajesh Tripathi Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 02:46 PM (IST)

    भारतीय किसान यूनियन लखोवाल 7 अक्टूबर को बाबा बंदा सिंह बहादुर का जन्मदिन मनाएगी। जिला प्रधान भूपिंदर सिंह दौलतपुरा की अध्यक्षता में हुई बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई। सुखमनी साहिब के पाठों के भोग के बाद ज्ञानी परमिंदर सिंह खालसा बाबा बंदा सिंह बहादुर के जीवन पर विचार रखेंगे। अरदास और लंगर वितरण के साथ प्रशासनिक हस्तियों का सम्मान भी किया जाएगा।

    बीकेयू लखोवाल बाबा बंदा सिंह बहादुर का मनाएगी जन्मदिन (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, मोगा। भारतीय किसान यूनियन लखोवाल के जिला दफ्तर में जिला प्रधान भूपिंदर सिंह दौलतपुरा की अगुवाई में भरमी बैठक हुई। बैठक की जानकारी देते हुए जिला मीडिया सचिव बलकरण सिंह ढिल्लों ने बताया कि देश के किसानों को ज़मीनों का मालिक बनाने वाले, साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी से थापड़ा प्राप्त बाबा बंदा सिंह जी बहादुर का जन्मदिन भारतीय किसान यूनियन लखोवाल 7 अक्टूबर को जिला दफ्तर में बड़ी धूमधाम से मनाएगी।

    आज की बैठक के दौरान इस धार्मिक कार्यक्रम संबंधी विचार-चर्चा करते हुए कार्यक्रम निश्चित किया गया है कि पहले श्री सुखमनी साहिब के पाठों के भोग डाले जाएंगे। तत्पश्चात ज्ञानी परमिंदर सिंह खालसा बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के जीवन और कथा पर विचार करेंगे। अरदास के बाद गुरु का अटूट लंगर वितरित किया जाएगा और बाहर से बुलाई गई प्रशासनिक हस्तियों का मान-सम्मान किया जाएगा।

    इस अवसर पर जिला प्रधान भूपिंदर सिंह दौलतपुरा, सूबा आगू मोहन सिंह जिंदड़ा, सूबा आगू सूरज सिंह कादर वाला, सूबा आगू गुरबचन सिंह चन्नू वाला, साब सिंह बोगे वाला, सूबा आगू हरणेक सिंह फतेहगढ़, ब्लॉक प्रधान गुरमेल सिंह डरोली, ब्लॉक प्रधान सतिंदर पाल सिंह धालीवाल, जसवंत सिंह ब्लॉक प्रधान, जिला आगू जगसीर सिंह जग्गी, कार्यकारी ब्लॉक प्रधान इकबाल सिंह बाघा पुराना, जिला सीनियर मीत प्रधान जगतार सिंह चोटियां आदि आगू हाज़िर थे।