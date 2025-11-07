पराली में आग लगने से दो किसान झुलसे, गंभीर हालत में बठिंडा एम्स रेफर

संवाद सहयोगी, मानसा। पराली को लगी आग से उठे धुएं के कारण रास्ता दिखाई न देने पर एक ट्रैक्टर सड़क से खेतों में चला गया। इससे ट्रैक्टर सवार दो किसान बुरी तरह झुलस गए। दोनों को गंभीर हालत में बठिंडा स्थित एम्स में दाखिल करवाया गया है।

गांव गुरथडी निवासी 70 वर्षीय विशाखा सिंह और 50 वर्षीय प्रितपाल सिंह ट्रैक्टर पर गांव मती से ट्रैक्टर पर गुरथडी की ओर लौट रहे थे। रास्ते में किसी ने खेतों में पराली को आग लगा रखी थी। पराली को लगी आग और उससे उठते धुएं के कारण रास्ता दिखाई न देने पर ट्रैक्टर सड़क से खेतों में चला गया।