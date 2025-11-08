मानसा में अवारा पशु से टकराने से बाइक सवार दो लोगों की मौत, एक साथ दोनों दोस्त का हुआ अंतिम संस्कार

संवाद सहयोगी, मानसा। अवारा पशु से टकराने के चलते मोटरसाइकिल सवार दो लोगों की मौत होने का समाचार है। झुनीर पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल सरदूलगढ़ पहुंचाने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक दोनों व्यक्ति गांव नंदगढ़ के वासी थे और दोनों आपस में दोस्त थे और दोनों का संस्कार भी एक साथ ही गांव में कर दिया गया।

जानकारी के अनुसार, गांव नंदगढ़ वासी दो दोस्त बिंदर सिंह पूत्र गरीब सिंह और बिंदर सिंह पूत्र अजैब सिंह रात के समय अपने मोटरसाइकिल पर मोफर से नंदगढ़ की और लौट रहे थे कि अचानक उनके मोटरसाइकिल के आगे अवारा पशु आने से दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जिनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई।