    मानसा में अवारा पशु से टकराने से बाइक सवार दो लोगों की मौत, एक साथ दोनों दोस्त का हुआ अंतिम संस्कार

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 07:39 PM (IST)

    मानसा में एक दर्दनाक हादसे में, आवारा पशु से टकराकर दो दोस्तों की मौत हो गई। दोनों नंदगढ़ गांव के रहने वाले थे और मोफर से लौटते समय यह दुर्घटना हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। पूरे गांव में शोक की लहर है और दोनों का अंतिम संस्कार एक साथ किया गया।

    अवारा पशु से टकराने से बाइक सवार दो लोगों की मौत। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, मानसा। अवारा पशु से टकराने के चलते मोटरसाइकिल सवार दो लोगों की मौत होने का समाचार है। झुनीर पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल सरदूलगढ़ पहुंचाने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक दोनों व्यक्ति गांव नंदगढ़ के वासी थे और दोनों आपस में दोस्त थे और दोनों का संस्कार भी एक साथ ही गांव में कर दिया गया।

    जानकारी के अनुसार, गांव नंदगढ़ वासी दो दोस्त बिंदर सिंह पूत्र गरीब सिंह और बिंदर सिंह पूत्र अजैब सिंह रात के समय अपने मोटरसाइकिल पर मोफर से नंदगढ़ की और लौट रहे थे कि अचानक उनके मोटरसाइकिल के आगे अवारा पशु आने से दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जिनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

    थाना झुनीर के जांच अधिकारी एएसआई कुलवंत सिंह ने मृतक बिंदर सिंह के पिता गरीब सिंह ने बयान पर बीएनएस की धारा 194 तहत कार्रवाई करते दोनों शवों को पोस्टमार्टम के बाद उनके परिजनों के हवाले कर दिया गया। जिनका गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया है।