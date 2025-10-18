सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड: पांच आरोपी अदालत में किए गए पेश, बोलेरो गाड़ी भी दिखाई गई

संवाद सहयोगी, मानसा। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में शुक्रवार को मानसा की अदालत में सुनवाई के दौरान पुलिस ने पांच आरोपितों को पेश किया। इस अवसर पर हत्या में प्रयुक्त कोरोला और बोलेरो गाड़ी भी अदालत में पेश की गई। सिद्धू के पिता बलकौर सिंह ने आरोपितों की पहचान की।

अब इस मामले में सुनवाई 14 नवंबर को होगी। पिछली सुनवाई में अदालत ने वारदात के समय उपयोग किए गए वाहनों और शूटरों को फिजिकली पेश करने का आदेश दिया था। इसके तहत पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या में नामजद आरोपित प्रियाव्रत फौजी, कुलदीप कशिश, संदीप केकड़ा, दीपक मुंडी और बलदेव निक्कू को कड़े सुरक्षा प्रबंधों के तहत अदालत में पेश किया। मानसा के थाना सिटी-1 की पुलिस ने शुक्रवार को दोनों गाड़ियों को अदालत में पेश किया।