Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड: पांच आरोपी अदालत में किए गए पेश, बोलेरो गाड़ी भी दिखाई गई

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 03:52 PM (IST)

    सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल पांच आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। इस दौरान, हत्या में इस्तेमाल की गई बोलेरो गाड़ी को भी सबूत के तौर पर दिखाया गया। अदालत अब मामले की जांच करेगी और अगली सुनवाई की तारीख तय करेगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    सिद्धू मूसेवाला फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, मानसा। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में शुक्रवार को मानसा की अदालत में सुनवाई के दौरान पुलिस ने पांच आरोपितों को पेश किया। इस अवसर पर हत्या में प्रयुक्त कोरोला और बोलेरो गाड़ी भी अदालत में पेश की गई। सिद्धू के पिता बलकौर सिंह ने आरोपितों की पहचान की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अब इस मामले में सुनवाई 14 नवंबर को होगी। पिछली सुनवाई में अदालत ने वारदात के समय उपयोग किए गए वाहनों और शूटरों को फिजिकली पेश करने का आदेश दिया था। इसके तहत पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या में नामजद आरोपित प्रियाव्रत फौजी, कुलदीप कशिश, संदीप केकड़ा, दीपक मुंडी और बलदेव निक्कू को कड़े सुरक्षा प्रबंधों के तहत अदालत में पेश किया। मानसा के थाना सिटी-1 की पुलिस ने शुक्रवार को दोनों गाड़ियों को अदालत में पेश किया।

    पुलिस के अनुसार, सिद्धू मूसेवाला की हत्या के समय बोलेरो गाड़ी में प्रियाव्रत फौजी, कुलदीप कशिश, अंकित सिरसा और दीपक मुंडी सवार थे। वहीं, कोरोला गाड़ी में जगरूप रूपा और मनप्रीत कुस्सा मौजूद थे, जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। उल्लेखनीय है कि 29 मई 2022 की शाम जिले के गांव जवाहरके में सिद्धू मूसेवाला को शूटरों ने गोलियों से छलनी कर दिया था, जब वे अपने दो दोस्तों के साथ थार गाड़ी में किसी रिश्तेदार से मिलने जा रहे थे। इस मामले में मानसा पुलिस ने लगभग 39 व्यक्तियों को नामजद किया था। पुलिस ने जगरूप और मनप्रीत को मुठभेड़ में मार गिराया था।