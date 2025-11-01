Language
    मानसा: शूटरों को पनाह देने वाला भी गिरफ्तार, क्यों उपलब्ध कराए थे हथियार और क्या थी साजिश? जांच में जुटी पुलिस

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 04:03 PM (IST)

    मानसा पुलिस ने एनकाउंटर मामले में दो शूटरों को पनाह देने वाले तीसरे आरोपी बलजिंदर सिंह को रोपड़ से गिरफ्तार किया है। एसएसपी भागीरथ सिंह मीणा ने सिंडीकेट का पर्दाफाश करने की बात कही है। 28 अक्टूबर को फायरिंग करने वाले शूटरों का मुकाबला करने वाले ग्रंथी जगराज सिंह, शेरु गर्ग और सुखबीर सिंह को डीआईजी हरजीत सिंह ने सम्मानित किया।

    शूटरों को पनाह देने वाला भी गिरफ्तार। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, मानसा। शुक्रवार को एनकाउंटर के दौरान फायरिंग मामले के दो आरोपित शूटरों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के मामले में उनको पनाह देने वाले तीसरे आरोपित जिला रोपड़ वासी बलजिंदर सिंह को पुलिस ने रोपड़ से गिरफ्तार किया है, जो उनको लंबे समय से पनाह दे रहा था।

    एसएसपी भागीरथ सिंह मीणा ने बताया कि पूरे इस मामले में पूरा सिंडीकेट काम कर रहा है और पुलिस पार्टियां इस मामले में लगातार वर्क कर रही है और जल्द ही पूरे सिंडीकेट को बस्ट किया जाएगा। पुलिस गिरफ्तार बलजिंदर सिंह से पूछताछ कर रही है कि दोनों शूटरों को हथियार किसने उपलब्ध कराए थे और उनकी आगे की क्या प्लानिंग थी।

    शहर के गुरुद्वारा चौक में 28 अक्टूबर मंगलवार के दिन फायरिंग करने के बाद जवाहर के रोड पर इन दोनों शूटरों को पकड़ने के लिए उनका डटकर मुकाबला करने बदले पुलिस प्रशासन की ओर से गुरुद्वारा बाबा बुढ्‌ढा के ग्रंथी जगराज सिंह हीरेवाला, दुकानदार शेरु गर्ग और दुकान के कर्मचारी सुखबीर सिंह को डीआईजी बठिंडा रेंज हरजीत सिंह की ओर से शनिवार को गुरुद्वारा साहिब बाबा बुड्ढा जी पहुंचकर उन्हें लोई और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके अवसर पर उनके साथ एसएसपी भागीरथ सिंह मीणा के अलावा अन्य पुलिय अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे।

    डीआईजी बठिंडा हरजीत सिंह ने कहा कि बाइक सवार हथियारबंद दो शूटरों को पैदल ही इन तीनों व्यक्तियों द्वारा अपनी जान को जोखिम में डालकर मुकाबले करते उनको रोकने का प्रयास किया गया और उनकी कोशिश के चलते अपनी वाइक छोड़कर शूटरों को वहां से पैदल भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था और उनके पैदल भागने के चलते उनके सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी गिरफतारी में बड़ी मदद मिली है।

    उन्होंने कहा कि इन तीन लोगों ने हथियारबंद शूटरों के रास्ते में आकर अपनी जान को खतरे में डालकर पुलिस की सहायता करके पुलिस प्रशासन पर विशवास प्रक्ट किया है। जिसका पुलिस प्रशासन सत्कर करती है।मामले को ट्रेस करने वाले पुलिस कर्मचारियों को सम्मान देने के नाम पर पुछे स्वाल पर आईजी ने कहा कि इस केस को ट्रेस करने में अपनी डयूटी निभाने वाले कर्मचारियों को सर्टिफिकेट व नगदी के लिए एसएसपी मानसा ने चंडीगढ़ में डीजीपी कार्यालय को प्रापोजल भेजी गई है। जिसके बाद इन कर्मचारियों का भी सम्मान होगा।

    ग्रंथी जगराज सिंह और शेरू व सुखबीर द्वारा दिखाई दिलेरी बदले किया सम्मानित

    शहर के गुरुद्वारा चौक में मंगलवार 28 अक्टूबर को शाम करीब 4.15 बजे श्री गुरु शक्ति ट्रेडिंग कंपनी पर जबरन वसूली के लिए फायरिंग करने के बाद बाइक स्वार जिसे रमनप्रीत सिंह चला रहा था जबकि गुरुसाहिब सिंह पीछे बैठा था।

    वारदात को अंजाम देने के बाद शहर के जवाहरके रोड़ पर पहुंचे और गुरुद्वारा बाबा बुढ्‌ढा के पास सामने से एक स्कूटी पर आ रही दो महिलाओं को टक्कर मार दी गई, जब महिलाएं सड़क पर गिरी तो दुकान से निकले शेरू व उसके कर्मचारी सुखबीर सिंह ने बाइक स्वार दोनों को धक्का देकर पकड़ने का प्रयास किया और बाइक के पीछे बैठा गुरसाहिब सिंह नीचे गिर गया और बाइक का वैलेस बिगड़ने से रमनप्रीत सिंह भी कुछ दूरी पर जाकर गिरा।

    ग्रंथी जगराज सिंह द्वारा शूटर गुरसाहिब सिंह को काबू करने के दौरान उसने पिस्टल से दो फायर कर दिए गए जो जगरज सिंह के हाथ के पास से निकलते जमीन पर जा लगे। इस दौरान दोनों शूटर वहां से पैदल फरार होने में सफल हो गए।