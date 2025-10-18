पंजाब के मानसा में युवक की दोनों टांगे और सिर काटकर हत्या

जागरण संवाददाता, मानसा। पंजाब के मानसा के अंतर्गत मानसा गांव में उस दौरान हड़कंप मच गया, जब एक युवक की लाश क्षत-विक्षत हालत में मिली। युवक के दोनों हाथ काट दिए गए थे। तेजधार हथियार से उसकी दोनों टांगें काट दी गईं। नौजवान की पहचान गगनदीप सिंह नाम से हुई। फिलहाल, मृतक के शव को पुलिस ने सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दी है। वहीं, पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है।