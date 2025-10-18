Language
    पंजाब के मानसा में युवक की दोनों टांगे और सिर काटकर हत्या

    Updated: Sat, 18 Oct 2025 02:57 PM (IST)

    पंजाब के मानसा जिले के मूसा गांव में एक युवक की क्षत-विक्षत लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान गगनदीप सिंह के रूप में हुई है, जिसके हाथ और पैर तेजधार हथियार से काटे गए थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

    जागरण संवाददाता, मानसा। पंजाब के मानसा के अंतर्गत मानसा गांव में उस दौरान हड़कंप मच गया, जब एक युवक की लाश क्षत-विक्षत हालत में मिली। युवक के दोनों हाथ काट दिए गए थे। तेजधार हथियार से उसकी दोनों टांगें काट दी गईं। नौजवान की पहचान गगनदीप सिंह नाम से हुई। फिलहाल, मृतक के शव को पुलिस ने सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दी है। वहीं, पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है।

