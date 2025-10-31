Language
    मानसा में फायरिंग करने वाले आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़, टांग पर गोली लगने से घायल; दो गिरफ्तार

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 04:45 PM (IST)

    मानसा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। गोलीबारी में एक आरोपी, गुरु साहिब सिंह बासी रोपड़, पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। घायल बदमाश को सिविल अस्पताल मानसा में भर्ती कराया गया है। 

    मानसा में फायरिंग करने वाले आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, मानसा। शहर में गोलीबारी करने वाले आरोपी के साथ पंजाब पुलिस की मुठभेड़ हो गई। टांग पर गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया।

    आरोपी की पहचान गुरु साहिब सिंह बासी रोपड़ के रूप में हुई, एनकाउंटर के दौरान टांग पर गोली लगने से घायल हो गया है। सिविल अस्पताल मानसा में दाखिल करवाया गया है। कुछ समय बाद एसपी मानसा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा करेंगे।

