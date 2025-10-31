मानसा में फायरिंग करने वाले आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़, टांग पर गोली लगने से घायल; दो गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, मानसा। शहर में गोलीबारी करने वाले आरोपी के साथ पंजाब पुलिस की मुठभेड़ हो गई। टांग पर गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया।

आरोपी की पहचान गुरु साहिब सिंह बासी रोपड़ के रूप में हुई, एनकाउंटर के दौरान टांग पर गोली लगने से घायल हो गया है। सिविल अस्पताल मानसा में दाखिल करवाया गया है। कुछ समय बाद एसपी मानसा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा करेंगे।