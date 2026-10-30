परविंदर झोटा मामले में संघर्ष कमेटी का नया एलान, 5 नवंबर को संगरूर में मुख्यमंत्री आवास का करेंगे घेराव

जागरण संवाददाता, मानसा। परविंदर सिंह झोटा को इंसाफ दिलाने,नशे के बढ़ते ट्रेंड पर रोक लगाने, कथित सरकारी दबाव का विरोध करने, गिरफ्तार नेताओं को रिहा करने और फ्रंट की सभी मांगों को पूरा करने के लिए 5 नवंबर को संगरूर में मुख्यमंत्री की कोठी का घेराव करने का ऐलान किया गया है। यह फैसला एक्शन कमेटी की मीटिंग में लिया गया।

चार घंटे चली मीटिंग में 100 से अधिक किसान, मजदूर, कर्मचारी, टीचर, स्टूडेंट और अन्य संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। मीटिंग के दौरान नेताओं ने पंजाब में नशे के बढ़ते खतरे पर गहरी चिंता जताई और सरकार की कारगुजारी पर सवाल उठाए।