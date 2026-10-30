Punjab Mandi Rates: मंडियों में हलचल जारी, सराफा बाजार में सोना-चांदी धड़ाम; खरीदारों के खिले चेहरे
पंजाब की मंडियों में आटा-दाल के भाव जारी किए गए हैं। सराफा बाजार में सोना-चांदी के भाव गिरे हैं, जिससे ग्राहकों को राहत मिली है।
HighLights
पंजाब में सोना-चांदी के दाम गिरे, खरीदारों को राहत मिली।
त्योहारी सीजन में सराफा बाजार में ग्राहकों की चहल-पहल बढ़ेगी।
विभिन्न मंडियों में प्रमुख कृषि जिंसों के भावों में बदलाव।
डिजिटल डेस्क, लुधियाना। पंजाब के सराफा बाजारों में इन दिनों मंदी का रुख बना हुआ है, जिससे कीमती धातुओं के दाम नीचे आ गए हैं। बाजार में सोना स्टैंडर्ड 1,41,950 रुपये और चांदी तेजाबी 1,86,500 रुपये पर बिक रही है। त्यौहारों के इस सीजन में दामों में आई इस गिरावट से आम खरीदारों के चेहरे खिल उठे हैं।
दूसरी ओर, पंजाब की विभिन्न मंडियों में भी प्रमुख जिंसों के भावों में फेरबदल देखा जा रहा है। अमृतसर मंडी में बासमती (1121) स्टीम चावल 11,500 से 11,600 रुपये और शरबती धान 3,600 से 3,700 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है।
जालंधर में गेहूं दड़ा 3,080 से 3,100 रुपये और मक्की बिहार 3,100 से 3,150 रुपये के बीच है। भटिंडा में नरमा कपास नई के भाव 8,400 से 8,700 रुपये प्रति क्विंटल चल रहे हैं। त्योहारी सीजन और शादियों के इस दौर में सोना-चांदी सस्ता होने से बाजार में ग्राहकों की चहल-पहल बढ़ने की उम्मीद है।
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सोना चांदी के भाव
|धातु / वस्तु
|भाव (रुपये में)
|सोना स्टैंडर्ड
|1,41,950 प्रति 10 ग्राम
|सोना 24 कैरेट
|1,41,600 प्रति 10 ग्राम
|सोना 22 कैरेट
|1,30,500 प्रति 10 ग्राम
|गिन्नी
|1,13,950
|चांदी तेजाबी
|1,86,500 प्रति किलो
|सिक्का
|1,98,000
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पंजाब मंडी भाव
|मंडी / शहर
|जिंस / वस्तु
|भाव (रुपये में)
|खन्ना
|राइसब्रान (खाद्य) (प्रति प्वाइंट)
|230
|राइसब्रान (अखाद्य)
|225
|खल सरसों
|3750
|डीओसी: राइसब्रान बैच सफेद
|2100
|सरसों (टन)
|31500
|सूरजमुखी (टन)
|29000
|अनाज: गेहूं
|3000/3020
|आटा (50 किलो)
|1670/1680
|मैदा
|1770/1780
|चोकर (45 किग्रा)
|1310
|चोकर (30 किग्रा)
|880
|सूजी (50 किलो)
|1795/1800
|मक्की बिहार
|2850/2875
|लुधियाना
|दाल-दलहन: राजमां चित्रा
|11500/14000
|अरहर दाल
|13100/14200
|उड़द साबुत
|11600/13000
|उड़द धोया
|12100/13600
|छिलका
|11600/13100
|दाल मसूर
|7500/11500
|चनादाल
|8850/9250
|एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा.)
|3520
|काबली चना
|8400/12600
|मूंग साबुत
|9500/11000
|मूंग धोया
|10500/12800
|चावल: डीबी सेला
|10000/10100
|शरबती स्टीम
|7600/7900
|चावल 1121 सेला
|10400/10500
|तेल: बिनौला
|15800
|चावल तेल
|14000
|सरसों
|18100/18200
|खल: सरसों
|3850/3950
|बिनौला
|4600/4700
|डीओसी: मूंगफली
|36500
|किराना: जीरा
|27800/33500
|धनिया
|18400/21300
|हल्दी
|23700/27800
|केसर प्रति ग्राम कश्मीरी
|250/260
|अमृतसर
|चावल: बासमती (1121 नं.) स्टीम
|11500/11600
|सेला
|10400/10600
|शरबती सेला
|6800/7000
|शरबती स्टीम
|7800/8000
|चावल (1509) सेला
|8600/8700
|धान: शरबती
|3600/3700
|बासमती 1121 धान
|5800/6000
|धान (1509)
|4500/4700
|पीआर-11 चावल
|6800/6900
|देशी चना
|8600/8700
|चनादाल
|8900/9250
|गुड़ (क्विं): देशी पंजाब
|5700/5800
|शक्कर देशी
|5500/5600
|बूरा खांड
|5600/5700
|जालंधर
|गेहूं दड़ा
|3080/3100
|चावल परमल कच्चा
|4000/4100
|सेला
|3900/4000
|मक्की बिहार
|3100/3150
|एमपी
|2950/3000
|दाल उड़द छिलका
|11700/13100
|चना देशी छना
|8600/8900
|दाल चना
|8900/9300
|काबली चना
|9400/13500
|राजमां चित्रा पुणे
|11200/13000
|चीन
|13800/14500
|शर्मिली
|9800/10100
|किराना: जीरा
|27400/31500
|धनिया
|17500/22500
|लालमिर्च गुन्टूर- (334 नं.)
|17500/18500
|तेजा
|26000/29800
|हल्दी इरोड गट्ठा
|23800/23900
|निजामाबाद
|25000/27200
|मेवा (किलो): काजू (320 नं.)
|1020/1040
|काजू (210 नं.)
|1080/1120
|काजू (240 नं.)
|1050/1060
|काजू (180 नं.)
|1170/1180
|मखाना
|800/1325
|गोला
|42500/48500
|बठिंडा
|रुई (प्रति मन): जे-34 पंजाब
|6630/6660
|हरियाणा
|6585/6630
|राजस्थान
|6640/6660
|बिनौला
|4400/4600
|नरमा कपास नई
|8400/8700
|खल (प्रति क्विं.): बिनौला
|3950/4000
|सरसों खल
|3600/3650
|गेहूं चोकर (29 किलो)
|750
|गेहूं चोकर (50 किलो)
|1400
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पंजाब मंडी रेट्स तालिका
|मंडी / शहर
|जिंस / वस्तु
|भाव (रुपये में)
|खन्ना
|राइसब्रान (खाद्य) (प्रति प्वाइंट)
|230
|राइसब्रान (अखाद्य)
|225
|खल सरसों
|3750
|डीओसी: राइसब्रान बैच सफेद
|2100
|सरसों (टन)
|31500
|सूरजमुखी (टन)
|29000
|अनाज: गेहूं
|3000/3020
|आटा (50 किलो)
|1670/1680
|मैदा
|1770/1780
|चोकर (45 किग्रा)
|1310
|चोकर (30 किग्रा)
|880
|सूजी (50 किलो)
|1795/1800
|मक्की बिहार
|2850/2875
|लुधियाना
|दाल-दलहन: राजमां चित्रा
|11500/14000
|अरहर दाल
|13100/14200
|उड़द साबुत
|11600/13000
|उड़द धोया
|12100/13600
|छिलका
|11600/13100
|दाल मसूर
|7500/11500
|चनादाल
|8850/9250
|एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा.)
|3520
|काबली चना
|8400/12600
|मूंग साबुत
|9500/11000
|मूंग धोया
|10500/12800
|चावल: डीबी सेला
|10000/10100
|शरबती स्टीम
|7600/7900
|चावल 1121 सेला
|10400/10500
|तेल: बिनौला
|15800
|चावल तेल
|14000
|सरसों
|18100/18200
|खल: सरसों
|3850/3950
|बिनौला
|4600/4700
|डीओसी: मूंगफली
|36500
|किराना: जीरा
|27800/33500
|धनिया
|18400/21300
|हल्दी
|23700/27800
|केसर प्रति ग्राम कश्मीरी
|250/260
|अमृतसर
|चावल: बासमती (1121 नं.) स्टीम
|11500/11600
|सेला
|10400/10600
|शरबती सेला
|6800/7000
|शरबती स्टीम
|7800/8000
|चावल (1509) सेला
|8600/8700
|धान: शरबती
|3600/3700
|बासमती 1121 धान
|5800/6000
|धान (1509)
|4500/4700
|पीआर-11 चावल
|6800/6900
|देशी चना
|8600/8700
|चनादाल
|8900/9250
|गुड़ (क्विं): देशी पंजाब
|5700/5800
|शक्कर देशी
|5500/5600
|बूरा खांड
|5600/5700
|जालंधर
|गेहूं दड़ा
|3080/3100
|चावल परमल कच्चा
|4000/4100
|सेला
|3900/4000
|मक्की बिहार
|3100/3150
|एमपी
|2950/3000
|दाल उड़द छिलका
|11700/13100
|चना देशी छना
|8600/8900
|दाल चना
|8900/9300
|काबली चना
|9400/13500
|राजमां चित्रा पुणे
|11200/13000
|चीन
|13800/14500
|शर्मिली
|9800/10100
|किराना: जीरा
|27400/31500
|धनिया
|17500/22500
|लालमिर्च गुन्टूर- (334 नं.)
|17500/18500
|तेजा
|26000/29800
|हल्दी इरोड गट्ठा
|23800/23900
|निजामाबाद
|25000/27200
|मेवा (किलो): काजू (320 नं.)
|1020/1040
|काजू (210 नं.)
|1080/1120
|काजू (240 नं.)
|1050/1060
|काजू (180 नं.)
|1170/1180
|मखाना
|800/1325
|गोला
|42500/48500
|भटिंडा
|रुई (प्रति मन): जे-34 पंजाब
|6630/6660
|हरियाणा
|6585/6630
|राजस्थान
|6640/6660
|बिनौला
|4400/4600
|नरमा कपास नई
|8400/8700
|खल (प्रति क्विं.): बिनौला
|3950/4000
|सरसों खल
|3600/3650
|गेहूं चोकर (29 किलो)
|750
|गेहूं चोकर (50 किलो)
|1400
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