Punjab Mandi Rates: मंडियों में हलचल जारी, सराफा बाजार में सोना-चांदी धड़ाम; खरीदारों के खिले चेहरे

खन्ना राइसब्रान (खाद्य) (प्रति प्वाइंट) 230

राइसब्रान (अखाद्य) 225

खल सरसों 3750

डीओसी: राइसब्रान बैच सफेद 2100

सरसों (टन) 31500

सूरजमुखी (टन) 29000

अनाज: गेहूं 3000/3020

आटा (50 किलो) 1670/1680

मैदा 1770/1780

चोकर (45 किग्रा) 1310

चोकर (30 किग्रा) 880

सूजी (50 किलो) 1795/1800

मक्की बिहार 2850/2875

लुधियाना दाल-दलहन: राजमां चित्रा 11500/14000

अरहर दाल 13100/14200

उड़द साबुत 11600/13000

उड़द धोया 12100/13600

छिलका 11600/13100

दाल मसूर 7500/11500

चनादाल 8850/9250

एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा.) 3520

काबली चना 8400/12600

मूंग साबुत 9500/11000

मूंग धोया 10500/12800

चावल: डीबी सेला 10000/10100

शरबती स्टीम 7600/7900

चावल 1121 सेला 10400/10500

तेल: बिनौला 15800

चावल तेल 14000

सरसों 18100/18200

खल: सरसों 3850/3950

बिनौला 4600/4700

डीओसी: मूंगफली 36500

किराना: जीरा 27800/33500

धनिया 18400/21300

हल्दी 23700/27800

केसर प्रति ग्राम कश्मीरी 250/260

अमृतसर चावल: बासमती (1121 नं.) स्टीम 11500/11600

सेला 10400/10600

शरबती सेला 6800/7000

शरबती स्टीम 7800/8000

चावल (1509) सेला 8600/8700

धान: शरबती 3600/3700

बासमती 1121 धान 5800/6000

धान (1509) 4500/4700

पीआर-11 चावल 6800/6900

देशी चना 8600/8700

चनादाल 8900/9250

गुड़ (क्विं): देशी पंजाब 5700/5800

शक्कर देशी 5500/5600

बूरा खांड 5600/5700

जालंधर गेहूं दड़ा 3080/3100

चावल परमल कच्चा 4000/4100

सेला 3900/4000

मक्की बिहार 3100/3150

एमपी 2950/3000

दाल उड़द छिलका 11700/13100

चना देशी छना 8600/8900

दाल चना 8900/9300

काबली चना 9400/13500

राजमां चित्रा पुणे 11200/13000

चीन 13800/14500

शर्मिली 9800/10100

किराना: जीरा 27400/31500

धनिया 17500/22500

लालमिर्च गुन्टूर- (334 नं.) 17500/18500

तेजा 26000/29800

हल्दी इरोड गट्‌ठा 23800/23900

निजामाबाद 25000/27200

मेवा (किलो): काजू (320 नं.) 1020/1040

काजू (210 नं.) 1080/1120

काजू (240 नं.) 1050/1060

काजू (180 नं.) 1170/1180

मखाना 800/1325

गोला 42500/48500

बठिंडा रुई (प्रति मन): जे-34 पंजाब 6630/6660

हरियाणा 6585/6630

राजस्थान 6640/6660

बिनौला 4400/4600

नरमा कपास नई 8400/8700

खल (प्रति क्विं.): बिनौला 3950/4000

सरसों खल 3600/3650

गेहूं चोकर (29 किलो) 750