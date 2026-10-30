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Punjab Mandi Rates: मंडियों में हलचल जारी, सराफा बाजार में सोना-चांदी धड़ाम; खरीदारों के खिले चेहरे

By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
Published: Fri, 30 Oct 2026 05:55 PM (IST)

पंजाब की मंडियों में आटा-दाल के भाव जारी किए गए हैं। सराफा बाजार में सोना-चांदी के भाव गिरे हैं, जिससे ग्राहकों को राहत मिली है।

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।

HighLights

  1. पंजाब में सोना-चांदी के दाम गिरे, खरीदारों को राहत मिली।

  2. त्योहारी सीजन में सराफा बाजार में ग्राहकों की चहल-पहल बढ़ेगी।

  3. विभिन्न मंडियों में प्रमुख कृषि जिंसों के भावों में बदलाव।

डिजिटल डेस्क, लुधियाना। पंजाब के सराफा बाजारों में इन दिनों मंदी का रुख बना हुआ है, जिससे कीमती धातुओं के दाम नीचे आ गए हैं। बाजार में सोना स्टैंडर्ड 1,41,950 रुपये और चांदी तेजाबी 1,86,500 रुपये पर बिक रही है। त्यौहारों के इस सीजन में दामों में आई इस गिरावट से आम खरीदारों के चेहरे खिल उठे हैं

दूसरी ओर, पंजाब की विभिन्न मंडियों में भी प्रमुख जिंसों के भावों में फेरबदल देखा जा रहा है। अमृतसर मंडी में बासमती (1121) स्टीम चावल 11,500 से 11,600 रुपये और शरबती धान 3,600 से 3,700 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है

जालंधर में गेहूं दड़ा 3,080 से 3,100 रुपये और मक्की बिहार 3,100 से 3,150 रुपये के बीच है। भटिंडा में नरमा कपास नई के भाव 8,400 से 8,700 रुपये प्रति क्विंटल चल रहे हैं। त्योहारी सीजन और शादियों के इस दौर में सोना-चांदी सस्ता होने से बाजार में ग्राहकों की चहल-पहल बढ़ने की उम्मीद है

 

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सोना चांदी के भाव 

 

धातु / वस्तु भाव (रुपये में)
सोना स्टैंडर्ड 1,41,950 प्रति 10 ग्राम
सोना 24 कैरेट     1,41,600 प्रति 10 ग्राम
सोना 22 कैरेट 1,30,500 प्रति 10 ग्राम
गिन्नी 1,13,950
चांदी तेजाबी 1,86,500 प्रति किलो
सिक्का 1,98,000

 

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पंजाब मंडी भाव

 

मंडी / शहर जिंस / वस्तु भाव (रुपये में)
खन्ना राइसब्रान (खाद्य) (प्रति प्वाइंट) 230
  राइसब्रान (अखाद्य) 225
  खल सरसों 3750
  डीओसी: राइसब्रान बैच सफेद 2100
  सरसों (टन) 31500
  सूरजमुखी (टन) 29000
  अनाज: गेहूं 3000/3020
  आटा (50 किलो) 1670/1680
  मैदा 1770/1780
  चोकर (45 किग्रा) 1310
  चोकर (30 किग्रा) 880
  सूजी (50 किलो) 1795/1800
  मक्की बिहार 2850/2875
लुधियाना दाल-दलहन: राजमां चित्रा 11500/14000
  अरहर दाल 13100/14200
  उड़द साबुत 11600/13000
  उड़द धोया 12100/13600
  छिलका 11600/13100
  दाल मसूर 7500/11500
  चनादाल 8850/9250
  एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा.) 3520
  काबली चना 8400/12600
  मूंग साबुत 9500/11000
  मूंग धोया 10500/12800
  चावल: डीबी सेला 10000/10100
  शरबती स्टीम 7600/7900
  चावल 1121 सेला 10400/10500
  तेल: बिनौला 15800
  चावल तेल 14000
  सरसों 18100/18200
  खल: सरसों 3850/3950
  बिनौला 4600/4700
  डीओसी: मूंगफली 36500
  किराना: जीरा 27800/33500
  धनिया 18400/21300
  हल्दी 23700/27800
  केसर प्रति ग्राम कश्मीरी 250/260
अमृतसर चावल: बासमती (1121 नं.) स्टीम 11500/11600
  सेला 10400/10600
  शरबती सेला 6800/7000
  शरबती स्टीम 7800/8000
  चावल (1509) सेला 8600/8700
  धान: शरबती 3600/3700
  बासमती 1121 धान 5800/6000
  धान (1509) 4500/4700
  पीआर-11 चावल 6800/6900
  देशी चना 8600/8700
  चनादाल 8900/9250
  गुड़ (क्विं): देशी पंजाब 5700/5800
  शक्कर देशी 5500/5600
  बूरा खांड 5600/5700
जालंधर गेहूं दड़ा 3080/3100
  चावल परमल कच्चा 4000/4100
  सेला 3900/4000
  मक्की बिहार 3100/3150
  एमपी 2950/3000
  दाल उड़द छिलका 11700/13100
  चना देशी छना 8600/8900
  दाल चना 8900/9300
  काबली चना 9400/13500
  राजमां चित्रा पुणे 11200/13000
  चीन 13800/14500
  शर्मिली 9800/10100
  किराना: जीरा 27400/31500
  धनिया 17500/22500
  लालमिर्च गुन्टूर- (334 नं.) 17500/18500
  तेजा 26000/29800
  हल्दी इरोड गट्‌ठा 23800/23900
  निजामाबाद 25000/27200
  मेवा (किलो): काजू (320 नं.) 1020/1040
  काजू (210 नं.) 1080/1120
  काजू (240 नं.) 1050/1060
  काजू (180 नं.) 1170/1180
  मखाना 800/1325
  गोला 42500/48500
बठिंडा रुई (प्रति मन): जे-34 पंजाब 6630/6660
  हरियाणा 6585/6630
  राजस्थान 6640/6660
  बिनौला 4400/4600
  नरमा कपास नई 8400/8700
  खल (प्रति क्विं.): बिनौला 3950/4000
  सरसों खल 3600/3650
  गेहूं चोकर (29 किलो) 750
  गेहूं चोकर (50 किलो) 1400

 

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दिए गए डेटा के आधार पर पंजाब की विभिन्न मंडियों (खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और भटिंडा) के बाजार भाव की तालिका नीचे दी गई है:

पंजाब मंडी रेट्स तालिका

मंडी / शहर जिंस / वस्तु भाव (रुपये में)
खन्ना राइसब्रान (खाद्य) (प्रति प्वाइंट) 230
  राइसब्रान (अखाद्य) 225
  खल सरसों 3750
  डीओसी: राइसब्रान बैच सफेद 2100
  सरसों (टन) 31500
  सूरजमुखी (टन) 29000
  अनाज: गेहूं 3000/3020
  आटा (50 किलो) 1670/1680
  मैदा 1770/1780
  चोकर (45 किग्रा) 1310
  चोकर (30 किग्रा) 880
  सूजी (50 किलो) 1795/1800
  मक्की बिहार 2850/2875
लुधियाना दाल-दलहन: राजमां चित्रा 11500/14000
  अरहर दाल 13100/14200
  उड़द साबुत 11600/13000
  उड़द धोया 12100/13600
  छिलका 11600/13100
  दाल मसूर 7500/11500
  चनादाल 8850/9250
  एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा.) 3520
  काबली चना 8400/12600
  मूंग साबुत 9500/11000
  मूंग धोया 10500/12800
  चावल: डीबी सेला 10000/10100
  शरबती स्टीम 7600/7900
  चावल 1121 सेला 10400/10500
  तेल: बिनौला 15800
  चावल तेल 14000
  सरसों 18100/18200
  खल: सरसों 3850/3950
  बिनौला 4600/4700
  डीओसी: मूंगफली 36500
  किराना: जीरा 27800/33500
  धनिया 18400/21300
  हल्दी 23700/27800
  केसर प्रति ग्राम कश्मीरी 250/260
अमृतसर चावल: बासमती (1121 नं.) स्टीम 11500/11600
  सेला 10400/10600
  शरबती सेला 6800/7000
  शरबती स्टीम 7800/8000
  चावल (1509) सेला 8600/8700
  धान: शरबती 3600/3700
  बासमती 1121 धान 5800/6000
  धान (1509) 4500/4700
  पीआर-11 चावल 6800/6900
  देशी चना 8600/8700
  चनादाल 8900/9250
  गुड़ (क्विं): देशी पंजाब 5700/5800
  शक्कर देशी 5500/5600
  बूरा खांड 5600/5700
जालंधर गेहूं दड़ा 3080/3100
  चावल परमल कच्चा 4000/4100
  सेला 3900/4000
  मक्की बिहार 3100/3150
  एमपी 2950/3000
  दाल उड़द छिलका 11700/13100
  चना देशी छना 8600/8900
  दाल चना 8900/9300
  काबली चना 9400/13500
  राजमां चित्रा पुणे 11200/13000
  चीन 13800/14500
  शर्मिली 9800/10100
  किराना: जीरा 27400/31500
  धनिया 17500/22500
  लालमिर्च गुन्टूर- (334 नं.) 17500/18500
  तेजा 26000/29800
  हल्दी इरोड गट्‌ठा 23800/23900
  निजामाबाद 25000/27200
  मेवा (किलो): काजू (320 नं.) 1020/1040
  काजू (210 नं.) 1080/1120
  काजू (240 नं.) 1050/1060
  काजू (180 नं.) 1170/1180
  मखाना 800/1325
  गोला 42500/48500
भटिंडा रुई (प्रति मन): जे-34 पंजाब 6630/6660
  हरियाणा 6585/6630
  राजस्थान 6640/6660
  बिनौला 4400/4600
  नरमा कपास नई 8400/8700
  खल (प्रति क्विं.): बिनौला 3950/4000
  सरसों खल 3600/3650
  गेहूं चोकर (29 किलो) 750
  गेहूं चोकर (50 किलो) 1400

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