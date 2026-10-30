धमाकों से दहला लुधियाना, फील्ड गंज के पटाखों के गोदाम में लगी भयंकर आग; एक व्यक्ति की मौत

जागरण संवाददाता, लुधियाना। लुधियाना के भीड़भाड़ वाले फील्ड गंज इलाके में एक पटाखों के गोदाम में अचानक भीषण आग लगने से पूरा एरिया धमाकों से गूंज उठा। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में गोदाम से ऊंची लपटें उठने लगीं और पूरे इलाके में काले धुएं का गुबार छा गया। पटाखों के फटरने से धमाकों के कारण आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई।

घटना के दौरान एक व्यक्ति के गोदाम के अंदर फंसे गया। जिसकी आग की चपेट में आने से मौत हो गई। मरने वाले की पहचान आप नेता गोल्डी सब्बरवाल के भतीजे साहिल सब्बरवाल के तौर पर हुई है घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया। तकरीबन एक घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया गया।