गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम पर लुधियाना के कारोबारी से मांगी 5 करोड़ की रंगदारी, जान से मारने की दी धमकी

जागरण संवाददाता, लुधियाना। लुधियाना में एक कारोबारी से 5 करोड़ रुपये की फिरौती मांगने और रकम न देने पर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। आरोप है कि कारोबारी को धमकी भरी कॉल विदेशी नंबर से वाह्ट्सएप पर आई। जिसमें आरोपी ने खुद को गैंग्सटर रोहित गोदारा बताया और कारोबारी को धमकाया।

परिवार को अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है। उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है।