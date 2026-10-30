गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम पर लुधियाना के कारोबारी से मांगी 5 करोड़ की रंगदारी, जान से मारने की दी धमकी
लुधियाना में एक कारोबारी से विदेशी नंबर से व्हाट्सएप कॉल कर पांच करोड़ की फिरौती मांगी गई। खुद को गैंगस्टर ...और पढ़ें
HighLights
कारोबारी से 5 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई।
गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम पर धमकी मिली।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
जागरण संवाददाता, लुधियाना। लुधियाना में एक कारोबारी से 5 करोड़ रुपये की फिरौती मांगने और रकम न देने पर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। आरोप है कि कारोबारी को धमकी भरी कॉल विदेशी नंबर से वाह्ट्सएप पर आई। जिसमें आरोपी ने खुद को गैंग्सटर रोहित गोदारा बताया और कारोबारी को धमकाया।
थाना सराभा नगर पुलिस ने कारोबारी वरुण बग्गा निवासी बाड़ेवाल की शिकायत पर रोहित गोदारा निवासी अज्ञात के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 308(4) के तहत केस दर्ज किया है।
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15 अक्टूबर को भी आई थी कॉल
पुलिस को दी शिकायत में वरुण बग्गा ने बताया कि 15 अक्टूबर 2026 को उनके वाह्ट्सएप नंबर पर विदेशी मोबाइल नंबर 351924715342 से काल आई थी। उस समय उन्होंने काल रिसीव नहीं की और न ही फोन करने वाले से कोई बातचीत हुई। इसके बाद 23 अक्टूबर को शाम करीब 5:29 बजे उसी नंबर से दोबारा वाह्ट्सएप काल आई।
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परिवार को निशाना बनाने की दी धमकी
शिकायतकर्ता के मुताबिक, काल करने वाले ने अपना नाम रोहित गोदारा बताते हुए उनसे पांच करोड़ रुपये की फिरौती मांगी। साथ ही रकम नहीं देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इस घटना के बाद कारोबारी और उनका परिवार सहम गया है।
परिवार को अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है। उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है।
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