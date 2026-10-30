मोगा में रिश्ते हुए शर्मसार, ननद की 12 वर्षीय बेटी बनी हवस का शिकार; महिला ने पति के दोस्तों के सामने परोसा
मोगा में मानवता को कलंकित करने वाला मामला सामने आया है। एक महिला ने अपने पति के दोस्तों के साथ मिलकर ननद की 12 वर्षीय बेटी से दुष्कर्म कराया।
HighLights
भाभी ने रची ननद की बेटी से दुष्कर्म की साजिश
अश्लील वीडियो बनाकर नाबालिग को किया गया ब्लैकमेल
पुलिस ने मुख्य आरोपी महिला सहित तीन पर दर्ज किया केस
संवाद सहयोगी, मोगा। मोगा में रिश्तों को शर्मसार करने का एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि एक महिला ने अपने पति के दो दोस्तों के साथ मिलकर अपनी ननद की 12 वर्षीय बेटी को यौन उत्पीड़न का शिकार बनाया। इस दौरान एक आरोपी ने घटना का अश्लील वीडियो भी बना लिया। बाद में इसी वीडियो को सार्वजनिक करने की धमकी देकर नाबालिग को ब्लैकमेल किया गया और उसके साथ दोबारा दुष्कर्म किया गया।
पीड़िता की मां की शिकायत पर थाना सिटी वन पुलिस ने मुख्य आरोपित महिला सहित तीन लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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तबीयत खराब होने पर छोड़ा था ननिहाल
पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता की मां ने बताया कि उसकी मां की तबीयत खराब रहने के कारण उसने अपनी 12 वर्षीय बेटी को मोगा स्थित ननिहाल में नानी की देखभाल के लिए छोड़ा हुआ था। इसी दौरान उसके भाई और भाभी से जुड़े घटनाक्रम के बीच भाई के दो दोस्त जोरा सिंह और काका सिंह 8 अप्रैल को घर आए और वहीं ठहरे।
शिकायत के अनुसार, रात के समय भाभी के कहने पर जोरा सिंह ने नाबालिग के साथ जबरदस्ती की, जबकि काका सिंह ने कथित तौर पर इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया। इसके बाद आरोपियों ने वीडियो के आधार पर बच्ची को डराना-धमकाना शुरू कर दिया और किसी को बताने पर उसे वायरल करने की धमकी दी।
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वीडियो दिखा बार-बार करते रहे ब्लैकमेल
पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि 15 सितंबर 2026 को जोरा सिंह ने वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर एक बार फिर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। लगातार मिल रही धमकियों और प्रताड़ना से परेशान होकर आखिरकार नाबालिग ने अपनी मां को पूरी घटना के बारे में बताया। इसके बाद परिवार ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर महिला और उसके दोनों साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है।
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