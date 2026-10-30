मोगा में रिश्ते हुए शर्मसार, ननद की 12 वर्षीय बेटी बनी हवस का शिकार; महिला ने पति के दोस्तों के सामने परोसा

संवाद सहयोगी, मोगा। मोगा में रिश्तों को शर्मसार करने का एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि एक महिला ने अपने पति के दो दोस्तों के साथ मिलकर अपनी ननद की 12 वर्षीय बेटी को यौन उत्पीड़न का शिकार बनाया। इस दौरान एक आरोपी ने घटना का अश्लील वीडियो भी बना लिया। बाद में इसी वीडियो को सार्वजनिक करने की धमकी देकर नाबालिग को ब्लैकमेल किया गया और उसके साथ दोबारा दुष्कर्म किया गया।

शिकायत के अनुसार, रात के समय भाभी के कहने पर जोरा सिंह ने नाबालिग के साथ जबरदस्ती की, जबकि काका सिंह ने कथित तौर पर इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया। इसके बाद आरोपियों ने वीडियो के आधार पर बच्ची को डराना-धमकाना शुरू कर दिया और किसी को बताने पर उसे वायरल करने की धमकी दी।