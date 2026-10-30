जालंधर में ट्रक ने ट्रैक्टर को मारी टक्कर, दो घायल; SSF ने एक घंटे की कोशिश के बाद फंसे ड्राइवर को निकाला

जागरण संवाददाता, जालंधर। पठानकोट से जालंधर की ओर जा रहे एक प्लाईवुड से लदे ट्रैक्टर को ब्यास गांव के पास पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। शुक्रवार सुबह करीब 6:32 बजे हुए इस सड़क हादसे में दो लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना राहगीर ने सड़क सुरक्षा फोर्स (SSF) को दी, जिसके बाद टीम तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया।

दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद 108 एंबुलेंस की मदद से सिविल अस्पताल काला बकरा पहुंचाया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, प्लाईवुड से लदा ट्रैक्टर पठानकोट से जालंधर की तरफ जा रहा था। इसी दौरान पीछे से आ रहे टाटा 1109 ट्रक का टायर पंक्चर हो गया। इसके चलते ट्रक अनियंत्रित होकर आगे चल रहे ट्रैक्टर से टकरा गया।

हाइड्रा मशीन बुलाकर रास्ता करवाया साफ हादसे के कारण सड़क पर ट्रक और ट्रैक्टर खड़े होने से यातायात बाधित हो रहा था। SSF टीम ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों से संपर्क कर हाइड्रा मशीन मौके पर मंगवाई। इसकी सहायता से दुर्घटनाग्रस्त ट्रक और ट्रैक्टर को सड़क के किनारे करवाया गया। इसके बाद सड़क को साफ करवाकर यातायात दोबारा सुचारू रूप से शुरू करवाया गया, ताकि अन्य वाहन चालकों को परेशानी का सामना न करना पड़े।