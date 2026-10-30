पंजाब के मानसा में खाकी शर्मसार, ASI को चौक में चिट्टा पीते पकड़ा; पब्लिक ने की जमकर मारपीट

जागरण संवाददाता, मानसा। पंजाब के मानसा जिले से कानून व्यवस्था और पुलिस विभाग को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। जिले के बुढलाड़ा स्थित स्थानीय आईटीआई चौक पर लोगों ने एक पंजाब पुलिस के ASI को सरेआम चिट्टे (नशे) का सेवन करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इस घटना के सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और गुस्साए लोगों ने आरोपी पुलिसकर्मी के साथ मारपीट शुरू कर दी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पकड़े गए पुलिस कर्मचारी का नाम सहज प्रीत सिंह बताया गया है, जो कि मूल रूप से जहान खेल में तैनात है और बुढलाड़ा में आधिकारिक ड्यूटी पर आया हुआ था। ड्यूटी के दौरान इस प्रकार सरेआम नशीले पदार्थ का सेवन करने की घटना ने पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।