डंकी रूट से अमेरिका भेजने का मामला, गिरफ्तार ट्रेवल एजेंट को जालंधर की अदालत ने भेजा न्यायिक हिरासत में

जागरण संवाददाता, जालंधर। अवैध तरीके से डंकी रूट के जरिए लोगों को अमेरिका भेजने के बहुचर्चित मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दिल्ली से गिरफ्तार किए गए ट्रेवल एजेंट तरुण खोसला को जालंधर की अदालत ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। आरोपी का 7 दिन का पुलिस रिमांड पूरा होने के बाद ईडी ने उसे शुक्रवार को अदालत में पेश किया। जिला एवं सेशन जज प्रिया सूद की अदालत में इस मामले की अहम सुनवाई हुई।

इस दौरान अवैध अप्रवासन और हवाला कारोबार से जुड़े कई बड़े सुराग हाथ लगने की बात सामने आ रही है। फिलहाल अदालत के आदेश के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, और इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।