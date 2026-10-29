लुधियाना में ओवरलोड ऑटो ने पीछे से वाहन को मारी टक्कर, 2 की मौत और 9 घायल

संवाद सूत्र, गोराया। गोराया में फिल्लौर से गोराया की ओर जाने वाले जीटी रोड पर प्राचीन शिव मंदिर के सामने वीरवार सुबह करीब नौ बजे एक भीषण सड़क हादसा हो गया। ओवरलोड ऑटो ने पीछे से वाहन को टक्कर मार दी। इसमें ऑटो में सवार 12 लोग गंभीर घायल हो गए।

अस्पताल में उपचार के दौरान दो लोगों की मौत हो गई। एक मृतक की शिनाख्त पवित्र सिंह निवासी शिमलापुरी लुधियाना के रूप में हुई, जबकि दूसरे की शिनाख्त नहीं हो सकी है। एक अन्य घायल की हालत गंभीर बनी हुई है।

लोगों के मुताबिक ऑटो ने अज्ञात वाहन को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे के बाद वाहन लेकर चालक फरार हो गया। राहगीर की सूचना के बाद सड़क सुरक्षा फोर्स (एसएसएफ) की टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर क्षतिग्रस्त ऑटो मिला। टीम ने घायलों को प्राथमिक उपचार दिया और दुर्घटनाग्रस्त ऑटो के आसपास सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सेफ्टी कोन लगाए।

इसके बाद एंबुलेंसों की मदद से घायलों को सिविल अस्पताल फिल्लौर पहुंचाया गया। घायलों में 42 वर्षीय संतोष, 20 वर्षीय हिमांशु, 42 वर्षीय हरदीप सिंह, 40 वर्षीय सरबजीत सिंह, 76 वर्षीय शीशपाल, 26 वर्षीय राहुल, 24 वर्षीय रामवीर, 50 वर्षीय अंकित और 34 वर्षीय मनजीत सिंह शामिल हैं। ये सभी लुधियाना तथा आसपास के क्षेत्रों के निवासी बताए जा रहे हैं।