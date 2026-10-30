पंजाब में पराली जलाने के मामलों में भारी उछाल, कुल आंकड़े एक हजार के पार पहुंचे; अमृतसर-तरनतारन सबसे आगे

डिजिटल डेेस्क, चंडीगढ़। पंजाब में पिछले एक सप्ताह में पराली जलाने की घटनाओं की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है, जिसमें एक ही दिन में 194 मामलों की वृद्धि हुई है, जिससे संचयी कुल आंकड़ा 1,007 हो गया है। इन घटनाओं में से 672 मामले तीन जिलों तरनतारन, अमृतसर और फिरोजपुर से रिपोर्ट किए गए। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस साल 15 सितंबर से 23 अक्टूबर के बीच पंजाब में पराली जलाने के 542 मामले दर्ज किए गए थे।

आंकड़ों से पता चला कि 28 अक्टूबर तक कुल मामलों की संख्या 813 थी, और 29 अक्टूबर को 194 की हालिया तेजी के साथ, कुल आंकड़ा अब 1,007 पर पहुंच गया है। 1,007 पराली जलाने की घटनाओं में से, तरनतारन में सबसे बड़ा हिस्सा यानी 397 मामले दर्ज किए गए, इसके बाद अमृतसर में 171 और फिरोजपुर में 104 मामले सामने आए। आंकड़ों से पता चला कि तरनतारन और अमृतसर में कुल धान के खेती वाले क्षेत्र का 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा पहले ही काटा जा चुका है।

हर साल पराली जलाने की निगरानी 15 सितंबर से शुरू होती है, जो 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली धान की खरीद से दो सप्ताह पहले है। पिछले हफ्ते, एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के अध्यक्ष राजेश वर्मा के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय टीम ने अमृतसर और तरनतारन जिलों के उपायुक्तों और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की थी।