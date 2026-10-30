'कल 12 बजे आप पहली उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी', CM मान ने दिल्ली में पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर की घोषणा

डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा 2027 को लेकर आम आदमी पार्टी कल दोपहर 12 बजे अपनी पहली उम्मीदवारों की लिस्ट की घोषणा करेगी। ये घोषणा खुद मुख्यमंत्री भगवंत ने दिल्ली में की। आज आप ने दिलली में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों और टिकट बंटवारे को लेकर मंथन शुरू कर दिया है। जिसके लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली में हैं।

इस बैठक की अध्यक्षता AAP के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने खुद की। सीएम भगवंत माान के अलावा कमेटी के सदस्य वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और प्रदेश प्रधान अमन अरोड़ा भी दिल्ली पहुंचे। इस बैठक में चुनावों के लिए उम्मीदवारों के साथ-साथ चुनाव प्रबंधन से जुड़ी रणनीतियों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद सीएम मान ने खुद अरविंद केजारीवाल के घर के बाहर लिस्ट को लेकर जानकारी मीडिया के सामने रखी।

बैठक में मनीष सिसोदिया समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पंजाब के कैबिनेट मंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा भी ऑनलाइन माध्यम से बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संकेत दिया कि शनिवार दोपहर करीब 12 बजे उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की जा सकती है।

सूत्रों के अनुसार, पहली सूची में करीब 25 से 30 उम्मीदवारों के नाम शामिल हो सकते हैं। हालांकि, शुक्रवार की बैठक में सभी सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर अंतिम फैसला नहीं हो पाया। ऐसे में शनिवार सुबह एक बार फिर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक होगी। इसमें संभावित उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान स्वयं उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर सकते हैं।

सीएम मान ने जानकारी देते हुए खुद कल दोपहर 12 बजे मीडियो को पहली लिस्ट की घोषणा के दौरान आने का न्यौता दिया। सीएम ने कहा कि आम आदमी पार्टी की लिस्ट पूरी तरह से सर्वे पर आधारित है। इस बार उन्हीं उम्मीदवारों को टिकटें मिलेंगी, जिन्हें लोग चाहेंगे। सीएम के इस ब्यान के बाद पंजाब में हलचल तेज हो गई है। अनुमान है कि इस बार जीत चुके 40 के करीब विधायकों की सीटें भी जा सकती हैं। जिनका सर्वे में नेगेटिव रिस्पांस आया है।