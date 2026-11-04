मलबे से सबूत जुटाने पहुंची CBI, परविंदर झोटा के पिता का फूटा गुस्सा, बोले- पुलिस ध्यान देती तो जिंदा होता बेटा

जागरण संवाददाता, मानसा। नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले परविंदर झोटा की हत्या के 23 दिन बाद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) की टीम दोबारा आरोपी अश्विनी कुमार के मेडिकल स्टोर पर पहुंचे। बुधवार को सीबीआई की टीम ने स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में रेलवे फाटक के पास स्थित मेडिकल स्टोर के मलबे को हटाने का काम शुरू कर दिया है।

मलबे को साफ करने के लिए जेसीबी मशीनों की मदद ली जा रही है। सीबीआई अधिकारियों को आशंका है कि इस दुकान के मलबे के नीचे घटना से जुड़े कई सुराग और सबूत छिपे हो सकते हैं, जो हत्या की परतें खोलने में मदद करेंगे। पूरी प्रक्रिया सीबीआई के सीनियर अधिकारियों की सीधी निगरानी में की जा रही है।