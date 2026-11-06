परविंदर झोटा के पिता की दोटूक, SSP मानसा के तबादला होने तक नहीं खाऊंगा अन्न; PGI में पोस्टमार्टम शुरू

जागरण संवाददाता, मानसा। मानसा के नशा विरोधी एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा की मृत्यु के 25 दिन बाद उसके शव का पोस्टमार्टम आज चंडीगढ़ में पीजीआई में किया जा रहा है। नाभा जेल में बंद लक्खा सिधाना और मोहनजीत शेरों की रिहाई के बाद देर रात करीब 12 बजे परविंदर सिंह झोटा का शरीर सीबीआई की निगरानी में चंडीगढ़ रवाना किया गया।

नाभा जेल से बाहर आने के बाद मानसा धरना स्थल पर पहुंचे लक्खा सिधाना और मोहनजीत सिंह शेरों ने परिजनों के साथ बैठक की, जिसके बाद उनका नागरिक सम्मान भी किया गया। पार्थिव शरीर को चंडीगढ़ भेजने से पहले सीबीआई की टीम की निगरानी और परविंदर झोटा के पिता भीम सिंह की उपस्थिति में धरना स्थल पर आत्मा की शांति के लिए अरदास की गई।