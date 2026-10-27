मानसा में नशे की ओवरडोज से युवक की मौत, शव सड़क पर रख सिरसा-मानसा हाईवे किया जाम; परविंदर झोटा के पिता पहुंचे
मानसा के भम्मे कलां में 35 वर्षीय जीतू की नशे की ओवरडोज से मौत के बाद स्वजनों ने शव हाईवे पर रखकर जाम लगाया और गिरफ्तारी मांगी।
HighLights
मानसा में 35 वर्षीय युवक की नशे से मौत।
ग्रामीणों ने शव रखकर सिरसा-मानसा हाईवे किया जाम।
नशा बेचने वालों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग।
जागरण संवाददाता, मानसा। मानसा जिले के गांव भम्मे कलां में नशे की ओवरडोज से 35 वर्षीय युवक की मौत हो गई। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने युवक का शव सिरसा-मानसा नेशनल हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि युवक को नशा बेचने वालों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। सड़क जाम होने से मार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ।
मृतक की पहचान जीतू (35) के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलने के बाद कोट धरमु पुलिस चौकी के प्रभारी कुलवंत सिंह पुलिस पार्टी के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले में कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं, परिवार और ग्रामीणों ने नशे के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाते हुए आरोपितों को गिरफ्तार करने पर जोर दिया।
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नशा बेचने वालों की गिरफ्तारी की मांग
युवक की मौत के बाद परिवार और ग्रामीणों में रोष है। उनका कहना है कि क्षेत्र में नशे की समस्या के कारण युवाओं की जान जा रही है। उन्होंने मांग की कि जीतू तक नशा पहुंचाने वाले लोगों का पता लगाया जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि नशा बेचने वालों को सामने लाकर गिरफ्तार किया जाना चाहिए।
जीतू की मौत के मामले को परिवार और ग्रामीणों ने मानसा में नशे के खिलाफ आंदोलन चला रही परविंदर झोटा एक्शन कमेटी को सौंप दिया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद परविंदर झोटा के पिता भीम सिंह भी घटनास्थल पर पहुंच गए। अब परिवार और ग्रामीण इस मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर एक्शन कमेटी के साथ आगे की रणनीति तय कर सकते हैं।
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पुलिस ने शुरू की कार्रवाई
घटना की सूचना मिलने पर कोट धरमु पुलिस चौकी के प्रभारी कुलवंत सिंह पुलिस पार्टी के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल परिवार और ग्रामीणों की मुख्य मांग नशा बेचने वालों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की है। फिलहाल पुलिस परिवार को मना कर राष्ट्रीय मार्ग खुलवाने के प्रयास में जुटी हुई है।
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