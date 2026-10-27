मानसा में नशे की ओवरडोज से युवक की मौत, शव सड़क पर रख सिरसा-मानसा हाईवे किया जाम; परविंदर झोटा के पिता पहुंचे

जागरण संवाददाता, मानसा। मानसा जिले के गांव भम्मे कलां में नशे की ओवरडोज से 35 वर्षीय युवक की मौत हो गई। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने युवक का शव सिरसा-मानसा नेशनल हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि युवक को नशा बेचने वालों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। सड़क जाम होने से मार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ।

मृतक की पहचान जीतू (35) के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलने के बाद कोट धरमु पुलिस चौकी के प्रभारी कुलवंत सिंह पुलिस पार्टी के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले में कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं, परिवार और ग्रामीणों ने नशे के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाते हुए आरोपितों को गिरफ्तार करने पर जोर दिया।