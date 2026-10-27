फगवाड़ा में फाइनेंसर से मांगी 10 करोड़ की रंगदारी, लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर परिवार को दी जान से मारने की धमकी

संवाद सहयोगी, फगवाड़ा। फगवाड़ा में एक फाइनेंसर से 10 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने और रकम न देने पर उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित व्यापारी के अनुसार, उसे फोन कर धमकाया गया और परिवार को नुकसान पहुंचाने की बात कही गई।

कॉल करने वाले ने कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर दहशत फैलाने की कोशिश की। मामले को लेकर इलाके में दहशत का माहौल है। थाना सिटी पुलिस ने अज्ञात आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वही पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया करवा दी गई हैं।