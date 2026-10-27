सांसद अमृतपाल की पार्टी की रजिस्ट्रेशन में देरी का मुद्दा पंजाब विधानसभा में उठा, गृह विभाग से रिपोर्ट की मांग

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा के शून्यकाल के दौरान शिरोमणि अकाली दल (बादल) के विधायक मनप्रीत सिंह अयाली ने वारिस पंजाब दे संगठन के राजनीतिक दल के रूप में रजिस्ट्रेशन में हो रही देरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि पंजाब के गृह विभाग की ओर से चुनाव आयोग को जल्द रिपोर्ट भेजी जाए, ताकि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ सके।

मनप्रीत अयाली ने सदन में कहा कि उनके पास 14 जुलाई और 13 अक्टूबर के दो पत्र हैं। उनके अनुसार, भारत के चुनाव आयोग ने पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से राज्य सरकार के गृह विभाग से पूछा था कि वारिस पंजाब दे संगठन को राजनीतिक दल के रूप में रजिस्टर करने पर उसे कोई आपत्ति है या नहीं।