पंजाब विधानसभा में कांग्रेस विधायकों को रोकने पर हंगामा, स्पीकर कुलतार संधवां बोले- 'किसी को नहीं रोका जाएगा'

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायकों को सदन में आने से रोके जाने का मुद्दा उठा। नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने इस मामले को स्पीकर के सामने उठाते हुए कहा कि विपक्ष के सदस्यों को सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने से नहीं रोका जाना चाहिए।

सदन में यह मुद्दा ऐसे समय उठा, जब प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न सवालों पर चर्चा चल रही थी। बातचीत के दौरान स्पीकर ने सचिव से भी मामले की जानकारी लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार ही कार्यवाही चलेगी।