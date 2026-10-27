पंजाब विधानसभा में कांग्रेस विधायकों को रोकने पर हंगामा, स्पीकर कुलतार संधवां बोले- 'किसी को नहीं रोका जाएगा'
पंजाब विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायकों को सदन में आने से रोकने का मुद्दा उठा। नेता प्रतिपक्ष के ...और पढ़ें
HighLights
कांग्रेस विधायकों को विधानसभा में प्रवेश से रोका गया।
स्पीकर कुलतार संधवां ने मामले पर स्पष्टीकरण दिया।
नियमों के तहत ही सदन की कार्यवाही चलेगी।
रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायकों को सदन में आने से रोके जाने का मुद्दा उठा। नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने इस मामले को स्पीकर के सामने उठाते हुए कहा कि विपक्ष के सदस्यों को सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने से नहीं रोका जाना चाहिए।
इस पर स्पीकर ने स्पष्ट किया-
किसी भी विपक्षी सदस्य को सदन में आने से नहीं रोका जाएगा, बशर्ते उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न हुई हो।
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सदन के नियम लागू होंगे
प्रश्नकाल के दौरान इस मुद्दे पर हुई बातचीत में स्पीकर ने कहा कि सदन में वही नियम और कानून लागू होंगे, उनसे बाहर जाकर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने संबंधित सदस्य को मामले की जांच करने के लिए भी कहा। स्पीकर ने स्पष्ट किया कि सभी सदस्यों को सदन में आने का अवसर मिलेगा और किसी को भी रोकने का फैसला मनमाने ढंग से नहीं किया जाएगा।
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नियमों के अनुसार ही चलेगी कार्यवाही
इस दौरान एक सदस्य ने कहा कि वह समय का पाबंद है और समय पर सदन में आता है। उसे किसी ने अंदर आने से नहीं रोका। इस पर स्पीकर ने दोहराया कि विपक्ष के किसी भी माननीय सदस्य को सदन में आने से नहीं रोका जाएगा, लेकिन यदि किसी सदस्य के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है तो उस स्थिति को ध्यान में रखा जाएगा।
सदन में यह मुद्दा ऐसे समय उठा, जब प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न सवालों पर चर्चा चल रही थी। बातचीत के दौरान स्पीकर ने सचिव से भी मामले की जानकारी लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार ही कार्यवाही चलेगी।