सुखपाल खैरा के निलंबन और एंट्री विवाद पर पंजाब विधानसभा में हंगामा, मीडिया बाइट को लेकर आप-कांग्रेस विधायक भिड़े

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा परिसर में मंगलवार को विशेष सत्र के अंतिम दिन का माहौल बेहद गरमा गया। मीडिया को बाइट देने और अपनी बात रखने के दौरान आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के विधायक आमने-सामने आ गए, जिसके बाद दोनों दलों के नेताओं के बीच तीखी बहस और धक्कामुक्की की स्थिति बन गई। विधानसभा परिसर में हुए इस घटनाक्रम से सियासी पारा काफी चढ़ गया।

कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खेहरा के निलंबन के फैसले का विरोध कर रहे हैं। खेहरा को सात दिन के लिए सदन से निलंबित किए जाने के बाद से ही कांग्रेस इस कार्रवाई पर सवाल उठा रही है। मंगलवार को विधानसभा के अंतिम दिन भी यह मुद्दा गरमाया रहा। कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में प्रवेश नहीं दिए जाने को लेकर नारेबाजी की और खेहरा के निलंबन के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया।