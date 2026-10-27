पंजाबी सिंगर व एक्टर दिलजीत दोसांझ आए आगरा, ताजमहल की खूबसूरती पर फिदा

जागरण संवाददाता, आगरा। पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत सिंह दोसांझ मंगलवार सुबह ताजमहल का दीदार करने पहुंचे। कड़े सुरक्षा घेरे में उन्होंने ताजमहल को निहारा। ताजमहल की बेमिसाल खूबसूरती और अद्भुत स्थापत्य कला ने उनका ध्यान खींचा। ताजमहल की खूबसूरती देखकर वह मंत्रमुग्ध नजर आए।

दिलजीत दोसांझ के ताजमहल पहुंचने की जानकारी मिलने पर उनके प्रशंसकों में भी उत्सुकता रही। उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष सतर्कता बरती गई। सुरक्षा घेरे के बीच उन्होंने ताजमहल का भ्रमण किया और ऐतिहासिक विरासत को करीब से देखा। वह करीब एक घन्टे से अधिक समय तक स्मारक में रहे और उसकी वास्तुकला को निहारते रहे।