पटियाला निगम के 28 वार्डों में 18 नवंबर तक होंगे दोबारा चुनाव, 2024 में गड़बड़ियों के चलते रद हुआ था निर्वाचन

जागरण संवाददाता, पटियाला। पटियाला नगर निगम के वर्ष 2024 में हुए चुनाव के दौरान सामने आई कथित अनियमितताओं के मामले में अब दोबारा चुनाव करवाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से नगर निगम के 28 वार्डों में नए सिरे से चुनाव करवाने के आदेश के बाद पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने पूरी चुनावी प्रक्रिया 18 नवंबर तक संपन्न करवाने की समयसीमा तय की है। इससे संबंधित वार्डों में चुनावी गतिविधियां तेज होने की संभावना है।

28 वार्डों के चुनाव रद कर दोबारा चुनाव करवाने आयोग की जांच में सामने आया था कि कई वार्डों में विपक्षी उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से रोकने, नामांकन पत्र छीनने या फाड़ने और उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से वंचित करने जैसी गंभीर अनियमितताएं हुई थीं।