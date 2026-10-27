लुधियाना में राहगीर को बचाना पड़ा भारी, बसंत आइसक्रीम के मैनेजर के घर पर हमला; परिवार को पीटा और कार तोड़ी

जागरण संवाददाता, लुधियाना। लुधियाना के गोपाल नगर इलाके में राहगीर को बदमाशों की पिटाई से बचाने की कोशिश करना एक परिवार को भारी पड़ गया। आरोप है कि 15 से ज्यादा हथियारबंद बदमाशों ने परिवार के घर में घुसकर सदस्यों से मारपीट की और 6 से 7 हजार रुपये लूट लिए। इसके बाद बाहर खड़ी कार में तोड़फोड़ कर दी। मामले में थाना हैबोवाल पुलिस ने पांच नामजद आरोपितों समेत 10-12 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

मल्हार रोड स्थित बसंत आइसक्रीम ब्रांच में मैनेजर के तौर पर काम करने वाले राजेश शर्मा उर्फ राजू पंडित ने पुलिस को बताया कि घटना से पहले काली माता मंदिर के पास कुछ बदमाश एक युवक की पिटाई कर रहे थे। इसी दौरान वह अपनी गाड़ी के पास पहुंचे और नीचे उतरकर बदमाशों को पीछे धकेल दिया। इस बीच पिटाई का शिकार हो रहा युवक मौके से भाग निकला।