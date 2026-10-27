पंजाब में ड्रग्स और गैंगस्टर नेटवर्क की NIA जांच की मांग, सुनील जाखड़ ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने राज्य में नशा तस्करी, गैंगस्टर गतिविधियों और अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी के नेटवर्क की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से कराने की मांग की है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर दो मामलों की समयबद्ध जांच कराने का आग्रह किया है। जाखड़ ने आशंका जताई है कि इन मामलों के तार पाकिस्तान से भारत में नशे और हथियारों की तस्करी से जुड़े हो सकते हैं।

26 अक्टूबर को लिखे पत्र में जाखड़ ने बठिंडा जिले के नथाना थाने में वर्ष 2023 में दर्ज एक मामले का उल्लेख किया है। इस मामले में कुछ लोगों से चार किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। जाखड़ के अनुसार, जांच में सामने आया था कि यह हेरोइन फिरोजपुर जेल में बंद हैरी के कहने पर मंगवाई गई थी। हैरी हत्या के मामले में 20 साल की सजा काट रहा था और उसके खिलाफ सात अन्य मामले भी दर्ज थे।

जाखड़ ने कहा कि दोनों मामलों में सीमा पार से नशे और हथियारों की तस्करी के साथ फिरौती तथा गैंगस्टर गतिविधियों के पहलुओं की जांच जरूरी है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से आग्रह किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इन मामलों की एनआइए से जांच कराई जाए और इसके लिए समयसीमा तय की जाए।