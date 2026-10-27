अमृतसर में पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता, 100 करोड़ की नशे की खेप के साथ 7 गिरफ्तार; 14 पिस्टल भी बरामद

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने अवैध हथियारों और नशा तस्करी से जुड़े नेटवर्क का राजफाश करते हुए सात आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 14 नई पिस्तौल और 20 किलो हेरोइन बरामद की है।

अंतरराष्ट्रीय ब्लैक मार्केट में जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की हो सकती है। शुरुआती जांच में इस नेटवर्क के विदेश में बैठे एक हैंडलर से जुड़े होने की बात सामने आई है। पुलिस के अनुसार आरोपी विदेशी हैंडलर के संपर्क में थे। आरोप है कि वह संगठित नेटवर्क के जरिए अवैध हथियारों का सामान मंगवाता था और उसे आगे अपराधियों तक पहुंचाता था। पुलिस अब इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों और हथियारों व नशे की सप्लाई से जुड़े संपर्कों का पता लगाने में जुटी है।

थाना घरिंडा और थाना कत्थूनंगल में केस दर्ज इस मामले में थाना घरिंडा और थाना कत्थूनंगल में केस दर्ज किए गए हैं। पुलिस बरामद हथियारों और हेरोइन के स्रोत का पता लगाने के साथ यह भी जांच कर रही है कि आरोपियों के तार किन अन्य तस्करों और आपराधिक गिरोहों से जुड़े हैं।