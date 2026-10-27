कनाडा में गिरफ्तार गैंगस्टर अमृतपाल बाठ को भारत लाने की तैयारी, एजेंसियों ने तेज की कार्रवाई

धर्मबीर सिंह मल्हार, तरनतारन। पंजाब के जिला तरनतारन के गांव मीयांपुर निवासी अमृतपाल सिंह बाठ को 11 अक्टूबर को कनाडा के सरी बार्डर पर डिटेन किया गया था।

इस दौरान जांच में पता चला कि वे फर्जी पासपोर्ट पर कनाडा में दाखिल हुआ था। उसे डिटेन करने के बाद अब भारत लाने की कवायद शुरू कर दी गई है।

तरनतारन के एसएसपी सुरेंद्र लांबा ने सोमवार को बकायदा पुष्टि करते हुए बताया कि देश की विभिन्न एजेंसियों द्वारा उसे भारत लाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बता दें कि गांव मीयांविंड निवासी अमृतपाल सिंह बाठ के खिलाफ हत्या, इरादत्न हत्या, रंगदारी, असलहा एक्ट की धाराओं के तहत 18 मुकदमें दर्ज है।

पंजाब पुलिस से बचने के लिए हरप्रीत सिंह नाम की पहचान पर कनाडा में भाग गया था। इस दौरान उसने झब्बाल के सरपंच अवन कुमार सोनू चीमा की 14 जनवरी 2024 को हत्या करवाई थी। जबकि दो माह बाद गांव लालूघुम्मण के सरपंच को भी मौत के घाट उतारने में उसे नामजद किया गया था। कनाडा पुलिस द्वारा अमृतपाल सिंह बाठ के खिलाफ जांच पूरी करने के बाद बकायदा रविवार को मीडिया को ब्रीफ किया गया, जिसके बाद तरनतारन के एसएसपी सुरेंद्र लांबा ने देर रात को बताया कि अमृतपाल सिंह बाठ को भारत लाने के लिए विभिन्न खुफिया और केंद्रीय एजेंसियां कानूनी कार्रवाई में जुट गई है।