परविंदर झोटा के परिवार ने रखी नई मांग, एसएसपी का तबादला करने को कहा, पिता बोले- बैठकों में हो रहा है अपमान

जागरण संवाददाता, मानसा। परविंदर सिंह झोटा मामले में परिवार और संघर्ष कमेटी ने अपनी एक नई मांग को अपनी लिस्ट में जोड़ दिया है। डीएसपी और ड्रग इंस्पेक्टर पर कार्रवाई के बाद अब मानसा के एसएसपी के वैभव चौधरी के तबादले की मांग को रख दिया है। परविंदर झोटा के पिता भीम सिंह ने इंटरनेट मीडिया पर वीडियो जारी कर अपनी मांग को प्रशासन के सामने रखा है।

इस वीडियो में भीम सेन ने प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। वीडियो जारी करते भीम सिंह ने कहा कि प्रशासन के साथ होने वाली मीटिंग में उनके परिवार को जलील किया जा रहा है। इसके साथ ही निवेदन भी किया है कि प्रशासन और एक्शन कमेटी के बीच होने वाली किसी मीटिंग में एसएसपी को शामिल न किया जाए। अगर किसी बैठक में एसएसपी शामिल होते हैं तो उनका परिवार उसे मीटिंग में नहीं जाएगा।