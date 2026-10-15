Live: परविंदर झोटा हत्याकांड का विरोध, आज पंजाब बंद; पटियाला सरहिंद हाईवे किसानों ने किया जाम

जागरण संवाददाता, मानसा। एंटी ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर झोटा की हत्या के विरोध में आज 15 अक्टूबर को पंजाब बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। सुबह 6 बजे से शाम पांच बजे तक के इस बंद के दौरान अमृतसर, लुधियाना, पठानकोट, गुरदासपुर, बठिंडा, मानसा और जालंधर सहित कई जिलों में निजी स्कूल और कॉलेज पूरी तरह बंद रहे। पंजाब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मानसा की एसएचओ को सस्पेंड कर दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार, परविंदर सिंह झोटा के पिता भीम सिंह ने आरोप लगाया था कि उनके बेटे द्वारा कई बार शिकायतें दर्ज कराने और ड्रग तस्करों के बारे में जानकारी देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। झोटा हत्याकांड के संबंध में, डीआईजी हरजीत सिंह ने भी कहा कि लापरवाही के दोषी पाए जाने वाले किसी भी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

जालंधर में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। सरकारी स्कूल खुले, प्राइवे बंद सरकारी स्कूलों में छुट्टी घोषित नहीं की गई थी, लेकिन स्टूडेंट्स स्कूल नहीं पहुंचे हैं। वहीं, प्राइवेट स्कूलों ने एतिहात के तौर पर आज छुट्‌टी घोषित की है, ताकि बच्चों को परेशानी न हो। इसके अलावा आज अस्पताल, मेडिकल स्टोर, दमकल विभाग और एम्बुलेंस को इस बंद से पूरी तरह छूट दी गई है।

बठिंडा-चंडीगढ़ हाईवे पर दिखा असर प्रदर्शन के दौरान किसान संगठनों ने बठिंडा-चंडीगढ़ मुख्य मार्ग पर यातायात पूरी तरह ठप कर दिया। इसके अलावा कई जिलों में बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए पुलिस बल मुस्तैद रहा और बठिंडा व फरीदकोट में कुछ किसान नेताओं को हिरासत में भी लिया गया।

अमृतसर में पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया कि किसी को भी जबरन दुकानें बंद कराने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लुधियाना और फरीदकोट समेत कई जगहों पर टोल प्लाजा फ्री कराए गए और वकीलों ने भी काम का बहिष्कार किया।