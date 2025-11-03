Language
    मानसा: गुमशुदा शख्स का शव चंडीगढ़ के जंगलों में मिला, पुरानी रंजिश में बेरहमी से हुई थी हत्या

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 10:06 PM (IST)

    मानसा निवासी अनिल चौहान की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज होने के बाद, उसका शव चंडीगढ़ के कजहेड़ी के जंगलों में मिला। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर कुछ युवकों को हिरासत में लिया है। पूछताछ में पता चला कि रंजिश के चलते अनिल की हत्या कर शव जंगल में फेंका गया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करेगी।

    चंडीगढ़ के जंगलों से अनिल चौहान का शव बरामद (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, मानसा। मानसा निवासी उदेश चौहान की शिकायत पर पहले फेज़-8 थाना पुलिस ने उसके भाई अनिल चौहान (22 वर्ष) की गुमशुदगी का मामला दर्ज किया था। लेकिन सोमवार को जब अनिल का शव चंडीगढ़ के गांव कजहेड़ी के जंगलों में बरामद हुआ, तो पुलिस ने इस केस में हत्या की धाराएं जोड़ दीं।

    पुलिस ने इस मामले में 4 से 5 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान उनकी निशानदेही पर ही अनिल का शव जंगल से बरामद किया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, जल्द ही आरोपियों को नामजद कर गिरफ्तार किया जाएगा।

    उदेश चौहान ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह मूल रूप से मानसा का निवासी है और उसके तीन भाई भी वहीं रहते हैं। उसका भाई अनिल चौहान गांव कुबंडा में रहता था और एक निजी कंपनी में कार्यरत था।

    बीते 15 अक्टूबर को अनिल कहीं बाहर गया था और वापस नहीं लौटा। परिजनों ने अपने स्तर पर तलाश करने के बाद 19 अक्टूबर को फेज़-8 थाना में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी।

    मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच तेज की और कजहेड़ी गांव के कुछ युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में यह सामने आया कि अनिल की हत्या कर उसका शव जंगल में फेंक दिया गया था। पुलिस ने कजहेड़ी निवासी अनिल सहित 4 से 5 युवकों को हिरासत में लिया है।

    सूत्रों के अनुसार, हत्या रंजिश के चलते की गई थी और आरोपियों ने योजना बनाकर अनिल की हत्या कर शव जंगल में फेंक दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।