अमृतसर एयरपोर्ट पर दुबई से आए यात्रियों से सोने के जेवरात जब्त

जागरण संवाददाता, अमृतसर। डीआरआइ अमृतसर क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने श्री गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दो यात्रियों से सोने के गहने बरामद किए। दोनों यात्री दुबई से अमृतसर आए थे।

इन्होंने अपनी पेंट की जेबों में विदेशी मिश्रित सोने के आभूषण अवैध तौर पर छिपाए हुए थे। वहीं, एयरपोर्ट पर तलाशी के दौरान दोनों के कब्जे से 430.440 ग्राम और 396.440 ग्राम के सोने के आभूषण बरामद हुए। बरामद आभूषणों में चेन, कंगन, अंगूठियां आदि शामिल रहे। मामले की जांच की जा रही है।