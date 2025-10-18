Language
    अमृतसर एयरपोर्ट पर दुबई से आए यात्रियों से सोने के जेवरात जब्त

    By Prince Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 03:18 PM (IST)

    अमृतसर एयरपोर्ट पर डीआरआइ ने दुबई से आए दो यात्रियों को सोने के जेवरात के साथ पकड़ा। यात्रियों ने सोने को अपनी पेंट की जेबों में छिपा रखा था। तलाशी के दौरान 430.440 ग्राम और 396.440 ग्राम के सोने के आभूषण बरामद हुए, जिनमें चेन, कंगन और अंगूठियां शामिल हैं। मामले की जांच जारी है।

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। डीआरआइ अमृतसर क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने श्री गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दो यात्रियों से सोने के गहने बरामद किए। दोनों यात्री दुबई से अमृतसर आए थे।

    इन्होंने अपनी पेंट की जेबों में विदेशी मिश्रित सोने के आभूषण अवैध तौर पर छिपाए हुए थे। वहीं, एयरपोर्ट पर तलाशी के दौरान दोनों के कब्जे से 430.440 ग्राम और 396.440 ग्राम के सोने के आभूषण बरामद हुए। बरामद आभूषणों में चेन, कंगन, अंगूठियां आदि शामिल रहे। मामले की जांच की जा रही है।

     

