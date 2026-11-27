जागरण संवाददाता, मानसा। पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 से ठीक पहले मानसा जिले में राजनीतिक हलचल देखने को मिली है। जिले की बुढलाडा विधानसभा सीट से संबंध रखने वाले शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख पूर्व नेता डॉ. निशान सिंह ने अकाली दल को अलविदा कहते हुए औपचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है।

चंडीगढ़ में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष परगट सिंह की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। पार्टी नेताओं ने उनका स्वागत करते हुए उन्हें पार्टी का सिरोपा देकर कांग्रेस में शामिल कराया।