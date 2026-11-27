रमनजीत सिंह मणकू, चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने शिरोमणि अकाली दल-भाजपा गठबंधन पर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन लोगों की मांग पर नहीं, बल्कि दोनों दलों के कार्यकर्ताओं की मांग पर हुआ है।

अरोड़ा ने कहा, लोगों की मांग न अकाली दल के लिए थी और न ही भाजपा के लिए थी। पर इनके कार्यकर्ताओं की मांग थी कि जमानत बचाने के लिए इकट्ठे हो जाओ। इसलिए दोनों पार्टियां फिर से एक हो गई हैं।