रमनजीत सिंह मणकू, चंडीगढ़। चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने राज्य में गौशालाओं के संचालन और बेसहारा पशुओं की देखभाल के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया है। इस राशि से प्रदेश की करीब 500 गौशालाओं और 20 कैटल पौंड को आर्थिक सहायता मिलेगी। सरकार के इस फैसले से खास तौर पर ग्रामीण इलाकों की गौशालाओं को राहत मिलेगी, जिन्हें अब तक सरकारी फंड का लाभ नहीं मिल पा रहा था।

इस योजना से करीब 2.20 लाख पशुओं के लिए चारे, दवाइयों और अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था हो सकेगी। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने बताया कि गौशालाओं का संचालन करने वाली संस्थाओं को पशुओं के रखरखाव में आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उनकी मांगों और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह राशि मंजूर की है। उन्होंने कहा कि फंड जल्द ही जिला स्तर से गौशालाओं तक पहुंचाया जाएगा।

शहरी क्षेत्रों में नगर निकायों के माध्यम से आर्थिक मदद मिल जाती थी, लेकिन ग्रामीण गौशालाओं के पास पशुओं के रखरखाव के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे। इसी समस्या को देखते हुए सरकार ने ग्रामीण गौशालाओं को भी वित्तीय सहायता के दायरे में शामिल किया है।