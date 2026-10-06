2027 की राह विपक्ष के लिए असार नहीं, मुफ्त बिजली के बाद महिला सम्मान राशि का दांव, मान सरकार ने साधा घरेलू बजट

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 से पहले आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपने सबसे बड़े चुनावी वादों को जमीन पर उतारकर जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार के लिए मुफ्त बिजली और महिलाओं को आर्थिक सहायता देने वाली मावां धीयां सतकार योजना ऐसे दो फैसले हैं, जिनका सीधा असर घर के बजट पर पड़ रहा है।

2022 में 92 सीटों के साथ सत्ता में पहुंची आप अब इन्हीं योजनाओं और अपने पांच साल के कामकाज को लेकर दोबारा जनता के बीच जाने की तैयारी में है। घरेलू बजट पर निशाना साध सीएम भगवंत मान ने अपनी छवी को मजबूत किया है, वहीं विपक्ष की राह को थोड़ा मुश्किल भी कर दिया है।

महिलाओं के लिए भी पूरा किया बड़ा वादा 2022 के विधानसभा चुनाव में आप ने महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपये देने का वादा किया था। सरकार ने अप्रैल में मावां धीयां सतकार योजना शुरू कर इस वादे को लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया।

योजना के तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को एक हजार रुपये और एससी वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये मासिक आर्थिक सहायता दी जा रही है। इससे महिलाओं को सीधे आर्थिक मदद मिल रही है और सरकार का फोकस परिवार की आर्थिक सुरक्षा पर भी दिखाई देता है।

भगवंत मान ही आप का सबसे बड़ा चेहरा 2022 में खटकड़ कलां में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले भगवंत मान पांच साल के कार्यकाल में पंजाब में आप का सबसे प्रमुख चेहरा बन चुके हैं। पार्टी के पास चुनाव में सरकार के कामकाज के साथ मुख्यमंत्री के चेहरे को जनता के सामने रखने का स्पष्ट अवसर है। कांग्रेस और भाजपा की ओर से अभी मुख्यमंत्री पद के लिए किसी स्पष्ट चेहरे की घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में मान सरकार के लिए यह राजनीतिक बढ़त मानी जा रही है।

2022 की 92 सीटों वाली जीत को दोहराने की तैयारी 2022 में 42.01 प्रतिशत वोट के साथ 92 सीटें जीतकर आप ने पंजाब की राजनीति में बड़ा बदलाव किया था। अब 2027 का चुनाव सरकार के पांच साल के कामकाज पर जनमत का अवसर होगा।